Wysoka jakość mięsa coraz częściej jest ważniejsza niż jego ilość. Rośnie grono konsumentów, którzy oczekują mięsa pochodzącego ze zwierząt żyjących w warunkach podwyższonego dobrostanu, a także charakteryzującego się określonymi parametrami. Rolnik, który te oczekiwania spełnia, ma szansę na większy zysk.

Jerzy Wierzbicki wyjaśnia, że w Australii system jakości wołowiny, który chciałby wprowadzić w Polsce, sprawdza się już od 25 lat. Rolnicy, których mięso spełnia wyższe wymagania jakościowe otrzymują za nie wyższą zapłatę na podstawie określonych norm. Dodaje, że w Polsce pewne systemy jakości funkcjonują, ale są to zazwyczaj wewnętrzne rozwiązania poszczególnych zakładów mięsnych, które nie są ustandaryzowane.

- Jesteśmy blisko stworzenia narzędzia, które poprzez odpowiednie zdejmowanie parametrów tuszy, może pomóc zakładom mięsnym rozpoznawać, w której tuszy jest wyższej jakości mięso. Jeżeli nie kontrolujemy jakości kulinarnej, to w zakładach jest szybkie schładzanie, które wydłuża termin przydatności do spożycia, ale negatywnie przekłada się na jakość, powoduje skurcz chłodniczy i niszczy to, co osiągnął rolnik. Moim zdaniem system zarządzania jakością kulinarną wołowiny jest szansą dla polskiego przemysłu mięsnego i polskich rolników - mówi Jerzy Wierzbicki.