19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbędzie się w dniach 7 – 8 września 2022 r. w Białymstoku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, skupiające ekspertów z całego świata. W tym roku swój udział zapowiedzieli również przedstawiciele amerykańskiego rządu.

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Stanowi ono szansę, by spółdzielnie, producenci oraz przetwórcy kreowali przyszłość sektora według swoich potrzeb, dzieląc się innowacyjnymi rozwiązaniami. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to konferencja, która jest organizowana, aby stworzyć przestrzeń do dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące sektora mleczarskiego, a także rolnictwa jako całości w kontekście bieżących wydarzeń.

Światowy sektor mleczarski stoi obecnie w obliczu ogromnych zmian i wyzwań spowodowanych wojną w Ukrainie, gigantycznymi kosztami produkcji, Europejskim Zielonym Ładem i popandemicznym kryzysem. Te wszystkie elementy sprawiają, że mleczarstwo będzie się zmieniało w sposób bardzo dynamiczny.

„Sytuacja, jakiej nie doświadczyliśmy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, wymusza na nas nowe spojrzenie na przyszłość polskiego, europejskiego i światowego rynku mleka. Dziś stoimy w obliczu zagrożeń takich jak skutki wojny, braki i opóźnienia w produkcji oraz w przetwarzaniu mleka czy groźba likwidacji wielu gospodarstw, spowodowana brakiem wymiany pokoleń. O tym, jak bardzo zmieni się nasz mleczarski świat i jakie działania już możemy podjąć, będziemy rozmawiać podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w dniach 7-8 września w Białymstoku z udziałem ekspertów z całego świata” –podkreślają organizatorzy.

Każdego roku Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej gromadzi najważniejszych decydentów, urzędników i przedstawicieli sektora mleczarskiego z całego świata, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i licznych ambasad, co pozwala na skonfrontowanie poglądów na tematy związane z branżą mleczarską.

„To właśnie dzięki uczestnikom, na przestrzeni lat konferencja stała się wydarzeniem tak wysokiej rangi, że w tym roku swój udział zapowiedzieli przedstawiciele amerykańskiego rządu” – zaznaczają organizatorzy. – „Zapraszamy do udziału w światowej dyskusji na temat przyszłości sektora mleczarskiego. Razem z nami będą dyskutować, m.in. Europejski Komisarz Janusz Wojciechowski oraz eksperci z całej Europy, USA i Nowej Zelandii” – dodają.

