W związku z alarmującą sytuacją na rynku mleka Zespół ds. Mleczarstwa apeluje o spotkanie z ministrem rolnictwa w celu omówienia aktualnej kondycji rynku mleka w kontekście dotacji dla hodowców krów przyznawanych w 22 krajach UE, z wyłączeniem Polski, co, jak podkreśla Zespół, może skutkować obniżeniem przewagi konkurencyjnej polskiego mleczarstwa na globalnym rynku.

Ceny mleka w Polsce utrzymują się na niskim poziomie od początku roku, a trend spadkowy z czerwca wskazuje na pogorszenie sytuacji. Średnia cena mleka w czerwcu wyniosła 193,58 zł/hl, co oznacza spadek o 29,73 proc. w porównaniu do grudnia poprzedniego roku, jak podkreśla Krajowa Rada Izb Rolniczych dodając, że eksperci przewidują kontynuację tego trendu, co może prowadzić do bankructwa wielu gospodarstw mleczarskich.

Wielu hodowców rozważa zaprzestanie produkcji mleka

„Zdaniem wielu ekspertów niestety spadek ceny będzie odnotowywany również w kolejnych miesiącach. Tak drastyczne spadku cen grożą bankructwem wielu gospodarstw produkujących mleka, tym bardziej w sytuacji wysokich kosztów produkcji. Już w zeszłym roku docierały o nas sygnały, że wielu hodowców rozważa zaprzestanie produkcji, jednak wysoka cena mleka odroczyła podjęcie tej decyzji. W obecnej sytuacji, niskich cen i wysokich kosztów produkcji, wielu z nich niestety zdecyduje się na rezygnację z produkcji mleka i hodowli bydła mlecznego” – zaznacza KRIR.

Obniżeniem przewagi konkurencyjnej polskiego mleczarstwa

W związku z pogarszającą się sytuacją polskich producentów mleka, Zespół ds. Mleczarstwa, utworzony w ramach Porozumienia Rolniczego, zwrócił się do ministra rolnictwa Roberta Telusa o spotkanie, w celu omówienia bieżącej sytuacji na rynku mleka i wypracowania wspólnych strategii mających na celu ochronę i rozwój produkcji mleczarskiej w Polsce.

Jak zaznacza Zespół sytuacja ma być omawiana „w kontekście dopłat do krów, otrzymanych przez 22 kraje członkowskie Unii Europejskiej, z wyłączeniem Polski, co może skutkować obniżeniem przewagi konkurencyjnej polskiego mleczarstwa na globalnym rynku”.

W skład Zespołu ds. Mleczarstwa wchodzą:

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Izba Mleka, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Związek Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa Krajowa Rada Izb Rolniczych

Kryzys na rynku mleka czy korekta sytuacji rynkowej?

Przypomnijmy, że na początku czerwca zarząd KRIR, podkreślając, że ceny mleka systematycznie spadają, a sytuacja gospodarstw mlecznych wciąż się pogarsza, wystąpił do ministra rolnictwa o uruchomienie dopłat z budżetu krajowego do krów mlecznych.

W połowie lipca ministerstwo wystosowało odpowiedź, w której, w ślad za Komisją Europejską, oceniło obecną sytuację jako korektę sytuacji rynkowej, a nie kryzys. W piśmie przywołano także poszczególne działania i programy w ramach Planu Strategicznego i II filara, z jakich w roku 2023 mogą skorzystać hodowcy i producenci mleka.

Z tą oceną nie zgadza się PFHBiPM.