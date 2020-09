Rynek mleka w UE: Stabilniejsze ceny

Po znacznym spadku w trakcie pandemii COVID-19, notowania w UE dla standardowych produktów mleczarskich w ostatnich tygodniach uległy dalszemu wzmocnieniu i są obecnie tuż poniżej poziomu z poprzedniego roku. Wynika to z najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka KE.

Według KE średnia cena masła z 20 września 2020 r. wynosiła średnio w UE 350 euro / 100 kg. W porównaniu do średniej z ostatnich czterech tygodni nastąpił wzrost o 1,8 proc., jednak cena z poprzedniego roku była nadal o 4 proc. wyższa. W połowie maja 2020 roku ceny masła zanotowały najniższą w roku wartość 281 euro i od tego czasu systematycznie rosną.

Odtłuszczone mleko w proszku 20 września 2020 r. wyceniono średnio na 214 euro / 100 kg. W porównaniu do średniej z ostatnich czterech tygodni nastąpił niewielki wzrost o 0,5 proc, jednak nadal brakowało 2 proc. do poziomu ceny z poprzedniego roku. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku najbardziej uległy spadkowi w następstwie kryzysu koronawirusa. W połowie kwietnia najniższe do tej pory ceny wyniosły 191 euro. Od końca maja ceny ponownie rosną i przekroczyły 200 euro.

W UE cena pełnego mleka w proszku wynosiła średnio 273 euro / 100 kg na początku ubiegłego tygodnia, czyli o 0,6 proc. poniżej średniej z czterech tygodni. Cena z poprzedniego roku jest obecnie wyższa o 7 proc. Ujemna tendencja cenowa na pełne mleko w proszku trwała do końca kwietnia, w maju ceny ponownie rosły z przerwami, a od czerwca utrzymują się na stabilnym poziomie powyżej 270 euro.



Średnia cena sera Cheddar z 20 września wynosiła 298 euro / 100 kg. Ceny tego produktu są bardzo stabilne w UE od początku roku a od początku sierpnia kształtują się na poziomie około 300 euro / 100 kg lub nieco poniżej. Średnia z ostatnich czterech tygodni jest obecnie przekroczona o 0,7 proc.