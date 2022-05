Gwałtowny wzrost cen w UE na standardowe produkty mleczne został zatrzymany pod koniec kwietnia 2022 r.

Jednak poziom z poprzedniego roku jest nadal wyraźnie przekraczany we wszystkich kategoriach – zwłaszcza masła, pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku, ale także serów.

Wynika to z najnowszych danych z obserwatorium rynku Komisji Europejskiej. Gwałtowny wzrost cen obserwowany od sierpnia 2021 r. eksperci przypisali przede wszystkim stagnacji podaży mleka i utrzymującemu się dobremu popytowi na rynkach międzynarodowych. Od marca 2022 r. do tego rozwoju przyczyniła się również wojna na Ukrainie i wynikający z niej gwałtowny wzrost kosztów operacyjnych.

Mimo niewielkich wzrostów, ceny nadal wyższe niż 2021 r.

Według KE, średnia cena masła w UE na początku 2022 r. wynosiła 559 euro/100 kg. W połowie kwietnia nastąpił gwałtowny wzrost do 691 euro/100 kg. Pod koniec kwietnia – po raz pierwszy w tym roku – ponownie nastąpił niewielki spadek, a mianowicie do 689 euro. Jednak poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 73 proc.

Na początku 2022 r. odtłuszczone mleko w proszku było notowane w UE średnio na poziomie 327 euro/100 kg. Tutaj również ceny miały tendencję do gwałtownego wzrostu, ale pod koniec kwietnia nastąpił tylko niewielki wzrost w porównaniu do poprzednich tygodni i wynosił 418 euro/100 kg. Jednak poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 67 proc.

Na początku roku średnia wartość pełnego mleka w proszku wynosiła 404 euro/100 kg. W kolejnych miesiącach ceny poszybowały w górę i w połowie kwietnia osiągnęły wartość 519 euro/100 kg. Dopiero pod koniec miesiąca nastąpiła obniżka do 510 euro/100 kg, co nadal oznacza wzrost o 61 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Notowania sera cheddar wykazały niewielki wzrost w 2021 r., a krzywa cenowa była również znacznie bardziej płaska niż w przypadku innych produktów mlecznych w pierwszych czterech miesiącach 2022 r. Od początku stycznia do połowy kwietnia cena wzrosła z 339 do 383 euro/100 kg. Następnie pod koniec kwietnia nastąpił spadek do 371 euro/100 kg, co oznaczało jednak wzrost o 20 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Stagnacja podaży mleka w UE, spadki na świecie

Ograniczona podaż mleka w UE i najważniejszych międzynarodowych krajach produkcyjnych również przyczyniła się do pozytywnego rozwoju cen. Według obserwatorów rynku UE, w styczniu i lutym 2022 r. dostawy surowego mleka w UE nadal utrzymywały się na stałym poziomie z poprzedniego roku (+0,1 proc.).

Od początku nowego sezonu (czerwiec 2021) do lutego 2022, Nowa Zelandia miała o 4,2 proc. niższą produkcję mleka w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Australia od lipca 2021 do lutego 2022 r. odnotowała minus 3 proc.

W styczniu i lutym 2022 r. w USA przerabiano łącznie o 1,4 proc. mniej mleka surowego niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z jednej strony spadająca produkcja mleka była spowodowana złymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza w Oceanii. Jednocześnie bardzo wysokie koszty produkcji miały negatywny wpływ na produkcję mleka.