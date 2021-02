Rynek nigeryjski otwarty na polskie produkty mleczarskie

Z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej - Dyrektor Polskiej Izby Mleka dn. 5 lutego br. odbyło się spotkanie online, zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. możliwości eksportowych produktów mleczarskich do Nigerii.

Nigeria jest rynkiem o rosnącym potencjale, posiadającym duże możliwości w zakresie sprzedaży tam mleka w proszku, szczególnie tzw. fat milk. W 2020 r. zanotowano 21 proc. wzrost eksportu sera, 19 proc. wzrost eksportu pełnego mleka w proszku (PMP) oraz 59 proc. wzrost eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) z UE.

Polska eksportuje do Nigerii produkty mleczne takie jak: mleko, śmietanę, maślankę, serwatkę, masło, sery i twarogi. Największy wzrost eksportu w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. odnotowano w eksporcie mleka i śmietany, było to o ok. 144 proc. Polska posiada 3,15 proc. udział w wartości eksportu OMP na ten rynek.

Obecnie 60 proc. mleka Nigeria importuje, gdyż krajowa produkcja mleka jest niewielka. Nie ma też krajowej produkcji pasz. Dziś na rynku nigeryjskim dominują takie podmioty jak ,Arla i Nestle.

Export na rynek nigeryjski wiąże się też z licznymi barierami. Na prośbę Agnieszki Maliszewskiej zarówno Ambasada RP w Abudży jak i PAIH przygotują rozeznanie w zakresie możliwości eksportowych i w najbliższym czasie wspólnie z Polską Izbą Mleka przygotowany będzie webinar dla firm zainteresowanych eksportem polskiego mleka w proszku na rynek nigeryjski.

- Rynek afrykański, w tym Nigeria, to jeden z kierunków eksportu jaki chcemy wspierać jako Polska Izba Mleka - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM. - Zależy nam na dywersyfikacji eksportu, pozyskiwaniu nowych możliwości eksportowych i wszelkiej formie wsparcia naszych producentów. Dlatego dziękuję Ministerstwu Rolnictwa za takie sprawne zorganizowanie spotkania z Panią Ambasador Targońską – dodaje Maliszewska.

W spotkaniu uczestniczyli Joanna Targońska - Ambasador RP w Abudży, Joanna Sitarska - Biuro Handlowe PAIH w Lagos, Ewa Kordys -MSZ oraz Michał Rzytki i Ewelina Zdrodowska z MRiRW.

