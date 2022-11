Rynek wołowiny przechodził w ostatnich latach wzloty i upadki. Problemy nie omijały również sektora przetwórczego. Istnieją jednak firmy, które czerpiąc z długoletniej tradycji, były w stanie zbudować solidny fundament dla swojego rozwoju w Polsce i zagranicą. O realia funkcjonowania na rynku krajowym i zagranicznym oraz współpracę z hodowcami zapytaliśmy firmę Skłodowscy, polskiego producenta burgerów wołowych premium.

Farmer: Od ilu lat Skłodowscy są na rynku i czy zawsze wołowina była tym jedynym produktem?



Grzegorz Prabucki, dyrektor ds. skupu bydła w firmie Skłodowcy Sp. z o.o.:

Skłodowscy są ze swoimi Klientami od 2002 r. Droga do dobrych burgerów nie była początkowo oczywista. Zajmowaliśmy się swego czasu zarówno trzodą chlewną jak i skupem żywca wołowego. Ale czas pokazał, skupienie się na jednym obszarze - wołowinie pozwala nam robić mięso najlepszej jakości i eksportować je za granicę. Dobrze jest liczyć się na wymagających zagranicznych rynkach.

F: Ile macie zakładów, jak szeroko działacie?

G.P: Idziemy na przekór branży. Zamiast skupiać wszystko w jednym, dużym zakładzie, mamy kilka oddziałów. Skłodowscy to firma o ugruntowanej pozycji w branży, jedyny producent burgerów wołowych, który ma dwie ubojnie - w Polsce (Kadzidło) i na Łotwie (Dzelda). Główne biuro oraz punkt skupu bydła są w Tykocinie (Podlasie), produkcja w Nienałtach-Szymanach, a centrum dystrybucji krajowej w Krypnie Kościelnym. Zadbaliśmy o bliskie położenie oddziałów naszej firmy – żeby dać naszym Klientom gwarancję ciągłości dostaw, a nam dostęp do najwyższej jakości mięsa od lokalnych, sprawdzonych dostawców.

F: Gdzie sprzedajecie swoją wołowinę?

G.P: Wołowina produkowana przez Skłodowskich trafia głównie do Klientów w Polsce i we Francji. Na rynek francuski zdecydowaliśmy się wejść kilka lat temu, bo to właśnie on jest europejską stolicą wysokiej jakości burgerów. Zrobiliśmy badania, z których wynikało, że w odróżnieniu od polskich konsumentów, Francuzi są przyzwyczajeni do produktów mrożonych. Zobaczyliśmy w tym szansę rozwoju i przestrzeń do wprowadzenia naszej oferty burgerów premium. Dzięki specyfice francuskiego rynku udało nam się zaistnieć w sprzedaży detalicznej. Teraz chcemy ten sukces powtórzyć w Polsce.

F: Czy rozdrobnienie produkcji jest kłopotem w logistyce waszej firmy?



G.P: Rozdrobnienie bywa utrudnieniem na naszym rynku, ale nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że umiemy się odnaleźć w każdej sytuacji. Jakieś 15 lat temu to dopiero było rozdrobnienie, teraz mamy nad tym pełną kontrolę. Potrafiliśmy znaleźć metody współpracy z naszymi dostawcami i od samego początku dbaliśmy o zadowolenie obu stron tego biznesu. Już wtedy mieliśmy kilkanaście punktów skupu, a więc miejsc, do których hodowcy sami mogli przywieźć zwierzęta. Punkty skupu z reguły otwieraliśmy w miejscowościach gminnych, do których rolnik mógł szybko i łatwo dojechać. Z czasem zaczęliśmy odbierać bydło bezpośrednio od hodowców, tak było dla nich łatwiej. Dobrostan trafiających do nas zwierząt jest dla nas ważny, dlatego dziś prawie 100 proc. naszych zakupów od rolników indywidualnych odbieramy własnym, specjalistycznym transportem.

F: Jakie formy współpracy preferujecie?



G.P: Zamiast telefonu - bezpośredni kontakt. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przekazać maksymalnie dużo informacji i zadbać o to, żeby współpraca między nami, a dostawcami czy kontrahentami przebiegała w sposób jasny, a odpowiedzi na wszelkie pytania nasz partner dostawał na bieżąco.



F: Czy dla stałych dostawców są premie?



G.P: Owszem. Mamy bardzo konkretny plan premiowy dla naszych stałych partnerów. I tu ważna rzecz - przy większych zakupach zwierząt jesteśmy bardzo elastyczni pod każdym względem, co także oznacza naszą otwartość na indywidualne negocjowanie poszczególnych umów.

F: Czy hodowcy otrzymują wsparcie, np. w organizacji cieląt do opasu?



G.P: Aktualnie nie wstawiamy cieląt do opasu. Ale dzięki naszemu doświadczeniu i dużej liczbie gospodarstw, z którymi współpracujemy, jesteśmy w stanie pomóc połączyć hodowców planujących sprzedać swoje zwierzęta do dalszego odchowu z innymi rolnikami.

F: Jak oceniacie jakość sprzedawanego surowca?



G.P: Jest różnorodny, ale dbamy, żeby zawsze był jak najwyższej jakości. Zdarza się, że przyjeżdża do nas bydło z gospodarstw, gdzie dominuje rasa holsztyńsko-fryzyjska, czyli duże zwierzę, ale średnio umięśnione. W innych gospodarstwach hoduje się głównie rasę Simental mleczny. W tym przypadku zwierzęta - oprócz dobrej wydajności mlecznej - osiągają też bardzo dobre parametry ubojowe. Współpracujemy też z gospodarstwami, gdzie dominują krzyżówki różnych ras. Niezależnie od farmera, zawsze upewniamy się, że zwierzęta są zdrowe, a ich dobrostan jest zachowany na każdym etapie hodowli.

Wyroby mięsne mrożone są w technologii IQF (Inpidual Quick Freezing), fot. mat. prasowe

F: Co w polskim sektorze wołowiny warto zmienić, poprawić? Jak wzmocnić pozycję polskich producentów?



G.P: W Skłodowskich stawiamy na jakość, a nie na ilość. Lubimy ten kierunek. Przekonujemy do odpowiedzialnej konsumpcji. Chcemy żeby klienci być może kupowali mięso rzadziej, ale stawiali na jego lepszą jakość. To jest temat dla całej naszej branży. My możemy zapraszać do przyłączenia się do naszej misji, co także tutaj teraz robimy, ale bez wspólnego dbania o jakość produkcji wołowiny zmiana będzie szła wolniej. Tylko solidarne działanie może wzmocnić pozycję polskich producentów w Europie i poza nią.

F: Jak w Skłodowskich wspieracie zrównoważony rozwój?



G.P: Wpisaliśmy to w model biznesowy. Po pierwsze, mamy w swojej ofercie praktycznie same produkty mrożone, co sprzyja nie tylko zachowaniu ich świeżości, ale też wyklucza marnotrawienie żywności w różnych kanałach dystrybucji. Po drugie, dbamy o bilans krowy. Co to oznacza? Szanując każdy element surowca staramy się go w 100 proc. wykorzystać, możliwie bez strat i z minimalną ilością odpadów. Jednym z naszych najważniejszych pomysłów, czy decyzji związanych z dobrostanem zwierząt, było uruchomienie kilku niewielkich ubojni. Zdajemy sobie sprawę, że ekonomicznie może to wyglądać na sprzeczność. Ale każda ubojnia, zlokalizowana nie dalej niż 150 kilometrów od zaufanych hodowców, sprawia, że stres zwierząt w transporcie jest ograniczony do minimum.

F: Czym wyróżniają się na rynku Wasze produkty?

G.P: Mięso wołowe Skłodowskich to jakościowo jeden z najlepszych na rynku produktów w tym segmencie. Wpływ na to ma dokładnie rozpisany i zaplanowany sposób pozyskiwania surowca i sam proces przygotowanej przez nas produkcji wołowiny. Wychodzimy z założenia, że najważniejsze jest dać 100 proc. jakości (czystej wołowiny) i 0 proc. konserwantów. Nasze produkty to jednak nie tylko mięso klasy premium, lecz także docelowe produkty: mięso mielone, klopsiki, rumsztyki i burgery: klasyczne i absolutnie jedyny w swoim rodzaju Façon Bouchère, inspirowany kultowymi steakami haché.