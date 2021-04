Rynek serów w UE powinien ustanowić nowe rekordy w 2021 roku

Na rynku serów w Unii Europejskiej od lat panuje trend wzrostowy i według prognozy KE tak pozostanie w 2021 roku.

W swojej wiosennej prognozie analitycy zakładają, że produkcja obejmująca ser też ser przetworzony w 27 państwach członkowskich wzrośnie o około 87 tys. ton, czyli 0,8 proc. w porównaniu z rokiem 2020, do rekordowego poziomu 10,73 miliona ton.

Konsumpcja przed nowym rekordem

Powinno temu sprzyjać około 1 proc. większa ilość surowego mleka, z czego 21 proc. powinno być przeznaczone na zwiększenie produkcji sera. KE uważa, że coraz częstsze pokonywanie skutków pandemii koronawirusa poprzez stopniowe szczepienia stymuluje sprzedaż. Powinno to szczególnie pobudzić popyt w całym sektorze gastronomicznym.

Oczekuje się wysokiego poziomu sprzedaży sera w handlu detalicznym, ale prawdopodobnie będzie on niższy niż w roku 2020. W przypadku całkowitej konsumpcji sera w UE brukselscy eksperci spodziewają się wzrostu o 92 tys. ton, czyli 1,0 proc., do nowego maksimum 9,53 miliona ton. Oczekuje się, że średnie spożycie na mieszkańca przez obywatela UE wzrośnie o 200 g do 20,6 kg w porównaniu z 2020 r. Pięć lat temu wynosiło ono tylko 19,8 kg.

Eksport prawdopodobnie jeszcze wzrośnie

Według Komisji Europejskiej oczekiwana poprawa sytuacji pandemicznej w krajach trzecich pobudzi ich popyt importowy i doprowadzi do dalszego wzrostu eksportu serów z UE. W tym przypadku analitycy spodziewają się wzrostu o 56 tys. ton, czyli 4,0 proc., do rekordowego poziomu 1,46 mln ton, przede wszystkim do Japonii i po zniesieniu ceł karnych do USA.

Import sera do UE pozostanie stabilny

Natomiast szacuje się, że import sera do UE, w tym towarów przetworzonych, wyniesie 224 tys. ton pozostań stabilny. Komisja Europejska szacuje, że poziom samowystarczalności w zakresie sera będzie stabilny na poziomie 113 proc. do 2021 r. Analitycy nie podali prognoz cen sera. Dotychczas w 20201 r. roku były one, co najwyżej na poziomie z poprzedniego roku.