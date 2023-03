Według Tomasza Rasińskiego, wiceprezesa PZPBM istnieje wiele czynników wspierających utrzymywanie się wysokich cen skupu bydła. Zmniejszające się liczba stad i pojawiające się na rynku nowe ubojnie zapowiadają rywalizację o surowiec.

- Początek roku 2023 dla rynku wołowiny jest optymistyczny. Ceny wołowiny w Polsce wzrastają, jest kilka czynników, które do tego się przyczyniły, najważniejsze to duże zainteresowanie polską wołowina, rodzimych i zagranicznych konsumentów. Daje się zauważyć rosnący trend dbania o zrównoważoną produkcję, wracanie do korzeni - podkreśla Tomasz Rasiński, wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Jak twierdzi Rasiński, konsumenci obecnie w większym stopniu zwracają uwagę na kontrolę jakości żywności. Posiadane certyfikaty jakości żywności zapewniają bezpieczeństwo konsumentowi, a w Polsce coraz więcej producentów bydła posiada znak jakości.

- Wiele krajów, które produkują wołowinę nie ma tak wyśrubowanych przepisów dotyczących hodowli bydła. Dodatkowo w Polsce dominują mniejsze hodowle, rodzinne gospodarstwa zajmujące się hodowla bydła. Polska króluje ze względu na zrównoważoną produkcję wołowiny, dbanie o klimat i dobrostan, wyróżnia się spośród innych producentów w Europie i na świecie – informuje wiceprezes PZPBM.

Polska silnym graczem na rynku wołowiny

Jak wylicza Rasiński, Polska jest drugim, największym eksporterem wołowiny w Europie, piątym producentem. Jesteśmy w trzeciej dziesiątce, jeśli chodzi o średnie ceny europejskie, które otrzymuje hodowca. Widać duże zainteresowanie polską wołowiną na świecie, dzięki znakomitym walorom smakowym. Wpływ na cenę ma także duże znaczenie spadające pogłowie w krajach naszych najbliższych sąsiadów np. Niemcy zamknęli bardzo dużą ubojnię z powodu braku żywca ubojowego. Spadek pogłowia w Niemczech wynosi ok 12 proc., spadki są we Francji i Włoszech. Spadek pogłowia za granicą jest spowodowany wzrostem kosztów produkcji i brakiem następców. Większość młodych rolników jest zainteresowana bardziej produkcją roślinną.

- Prognozy cenowe dla Polski są optymistyczne ze względu na duże zainteresowanie ubojni i przetwórni, które powiększają moce produkcyjne. Otwierają się też nowe ubojnie – podsumowuje wiceprezes PZPBM.