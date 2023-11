Ryzyko spadku produkcji mleka w UE. Copa-Cogeca: KE powinna się tym zająć

Grabarczyk: Hodowcy borykają się z wysokimi kosztami produkcji, brakiem wymiany pokoleń oraz z brakiem pasz objętościowych, w niektórych regionach kraju, fot. Pixabay

W niektórych państwach członkowskich odnotowano spadek produkcji mleka o 2-3 proc., co jest niepokojące, jak podkreślono na posiedzeniu grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Brak wymiany pokoleniowej może przyczynić się do tego, że produkcja mleka w UE spadnie. Zdaniem Copa-Cogeca tym problemem powinna się zająć Komisja Europejska. Co na to KE?

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie hybrydowe grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Podczas spotkania omawiane były głównie tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich. Globalna sytuacja rynkowa Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, produkcja w Unii Europejskiej, w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku była o 0,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r. W niektórych państwach członkowskich (np. Niemcy, Polska, Belgia) nastąpił wzrost produkcji, jednak są również kraje, gdzie produkcja odnotowuje spadki (m.in. Włochy, Francja). W analizowanym okresie ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera oraz serwatki w proszku. Ceny skupu mleka Ceny skupu mleka spadały od stycznia 2023 r., jednak obecnie tendencja spadkowa delikatnie wyhamowała. FBZPR podkreśla, że w sierpniu cena była o 14 proc. niższa niż w styczniu, ale nadal pozostaje wyższa od średniej 5-letniej. Produkcja ekologiczna stanowi 4 proc. europejskiej produkcji mleka. Cena mleka ekologicznego również utrzymuje się na niskim poziomie. „Ceny unijnych produktów mlecznych nadal pozostają konkurencyjne w stosunku do cen innych eksporterów. Globalna produkcja mleka nie jest zbyt wysoka. W USA i Nowej Zelandii na produkcję duży wpływ mają zmiany klimatyczne. Popyt ze strony Chin się zmniejszył i nie wiadomo czy wróci do dawnego poziomu” – zaznacza FBZPR. Czytaj więcej W jakim kierunku podążą ceny artykułów mleczarskich? Czytaj więcej Dobra passa na rynku produktów mleczarskich Jak wygląda sytuacja na rynku mleka w Polsce? Jak informuje Federacja, w Polsce na koniec czerwca 2023 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 026 tys. sztuk i było o 2,2 proc. niższe niż w czerwcu 2022 r. oraz o 0,5 proc. niższe niż na koniec 2022 r. Skup mleka w sierpniu był o 2,7 proc. niższy niż w lipcu bieżącego roku, ale o 1,9 proc. wyższy niż w sierpniu 2022 r. W okresie ośmiu miesięcy skup wzrósł o 1,5 proc. Średnia cena mleka w sierpniu wynosiła 41,2 EUR i była o 2,3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 19,1 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 r. Z czym muszą mierzyć się producenci mleka? Eksperci uczestniczący w spotkaniu podkreślali także, że producenci mleka muszą mierzyć się z licznymi problemami, które mogą doprowadzić do masowej rezygnacji z chowu bydła. – Ceny mleka spadają od stycznia, jednak obecnie tendencja spadkowa delikatnie wyhamowuje. Przewidujemy, że spadkowa faza cyklu utrzyma się do III kwartału 2024 r., a cena mleka będzie się utrzymywać w okolicy 40 EUR. Hodowcy borykają się z wysokimi kosztami produkcji, brakiem wymiany pokoleń oraz z brakiem pasz objętościowych, w niektórych regionach kraju. Obawiamy się, że to wszystko przyczyni się do tego, że hodowcy będą rezygnować z produkcji mleka. Problemy finansowe mają również mleczarnie – stwierdziła Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka. Ryzyko spadku produkcji mleka w UE Podczas posiedzenia zwrócono uwagę, że sytuacja w całej Unii Europejskiej jest trudna. Marże dla producentów spadają mimo stabilizacji cen. Koszty produkcji nadal są bardzo wysokie. „W niektórych państwach członkowskich odnotowano spadek produkcji o 2-3 proc., co jest niepokojące. Brak wymiany pokoleniowej może przyczynić się do tego, że produkcja mleka w Unii Europejskiej spadnie. Zdaniem Copa – Cogeca tym problemem powinna się zająć Komisja Europejska” – zaznacza FBZPR. Co na to Komisja Europejska? Zdaniem Komisji Europejskiej w pierwszych miesiącach bieżącego roku ceny mleka i produktów mlecznych spadały, obecnie ta tendencja wyhamowuje. KE od samego początku zakładała, że spadki cen to tylko korekta, ze względu na wysoki poziom cen w 2022 r. W przypadku najważniejszych produktów mlecznych ceny zaczynają rosnąć, co za 1-2 miesiące przełoży się na cenę mleka surowego. Na początku roku popyt w Unii Europejskiej spadał, ze względu na wysoką inflację, ale produkty mleczne są ważnym składnikiem diety konsumentów i popyt wraca do normalnego poziomu. Eksport jest na dobrym poziomie, niepewność budzi tylko popyt ze strony Chin. W perspektywie średnio- i długoterminowej popyt światowy będzie utrzymywał się na dobrym poziomie. Jednocześnie zdaniem KE spadek pogłowia krów mlecznych i liczby producentów, to tendencje które są odnotowywane od wielu lat. Czytaj więcej Mleko przyszłości na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie 2023 Więcej tematów związanych z produkcją mleka będziemy poruszać na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 14 listopada w Warszawie. Wstęp dla rolników jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować. Nie może Was tam zabraknąć! Zarejestruj się!

