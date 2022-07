Roman Januszewski, selekcjoner PFHBiPM, który był sędzią tegorocznej wystawy bydła mlecznego w Szepietowie, zdradził nam kluczowe elementy, na które zwraca uwagę podczas oceny.

– Zwierzęta, które były prezentowane na tegorocznej, tj. 28, wystawie, były bardzo dobrze przygotowane – mówił sędzia wystawy Roman Januszewski, selekcjoner PFHBiPM oraz sędzia międzynarodowy. – Samice, które zdobywały pierwsze pozycje w poszczególnych kategoriach charakteryzowały się przede wszystkim doskonałym charakterem mlecznym – dodał.

Nasz rozmówca zaznaczył, że poza jakością zwierząt oraz przygotowaniem ważne jest dla niego również prawidłowe oprowadzanie.

– Dziś udało się ocenić jednocześnie 18 krów w II laktacji. To są krowy dorosłe, więc oprowadzanie ich na ringu nie jest łatwe. Gdyby oprowadzający nie byli przygotowani do prawidłowego oprowadzania to miałbym wielki problem, na szczęście udało się te zwierzęta ogarnąć i ocenić, pomimo tak dużej ich ilości – zaznaczył sędzia wystawy.

Kluczowe elementy oceny bydła podczas wystaw

Januszewski, pytany o kluczowe elementy, na które zwraca uwagę podczas oceny, zaznaczył, że oceny dokonuje zgodnie z systemem oceny, zaś trzy podstawowe elementy, na które kładziony jest nacisk to wymię, charakter mleczny oraz nogi.

– Jako Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka uczestniczymy w europejskich, międzynarodowych warsztatach sędziowskich, które orgaznizowane są co dwa lata – zaznaczył Januszewski. – System oceny to dla nas kanon wskazujący co oceniać, co jest najważniejsze, na co powinniśmy zwracać uwagę. Nomenklatura, która powinna być stosowana, również jest unifikowana. Zaś tym na co zwracamy szczególną uwagę podczas wystaw bydła mlecznego musi być wymię, musi być charakter mleczny oraz muszą być nogi – tłumaczył.

Trendy w polskiej hodowli bydła vs. trendy światowe

Czy cechy, na które w polskiej hodowli kładziony jest największy nacisk pokrywają się z trendami światowymi i europejskimi? Zdaniem Januszewskiego tak właśnie jest.

– Wydaje mi się, że podążamy, może z drobnymi różnicami, w tym samym kierunku. Chcemy mieć zwierzę funkcjonalne, żeby jak najdłużej stało i dało jak najwięcej mleka – stwierdził nasz rozmówca.

Z kolei pytany o kierunek dalszego rozwoju polskiej hodowli bydła Januszewski wskazuje obniżenie kosztów i możliwość stworzenia nowych produktów.

– Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów, czyli zwiększenie długowieczności. Ponadto, jeśli będzie potrzeba, to tworzenie nowych produktów, np. z mleka A2A2, w którym występują białka beta-kazeinowe A2A2, dzięki czemu produkty te są mniej alergenne. U nas jeszcze tego nie ma, ale wiemy, że jedna mleczarnia przymierza się do produkcji artykułów mleczarskich z takiego mleka. To są wyzwania stojące przed nami – mówił Januszewski.