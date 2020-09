Sektor wołowiny - nadal pod presją osłabionego popytu

Jak podkreślają analitycy z Crédit Agricole, mimo obserwowanej w ostatnich miesiącach stopniowej normalizacji sytuacji na krajowym rynku wołowiny nadal pozostaje on pod presją osłabionego popytu na rynkach zagranicznych, który hamuje wzrost cen.

W najnowszej AGROmapie analitycy z Crédit Agricole podtrzymują ocenę z poprzedniego raportu, zgodnie z którą odbudowa popytu na wołowinę będzie wolniejsza w porównaniu do innych gatunków mięsa. Wynika to z faktu wysokiej elastyczności dochodowej popytu na wołowinę (określa ona zmiany wielkości popytu pod wpływem zmian dochodu konsumenta) oraz znaczącego udział kanału HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie) w spożyciu tego gatunku mięsa.

W zawiązku z powyższym możliwy termin powrotu cen wołowiny do poziomów sprzed pandemii oszacowany został na 2021 r.

Wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie I-V br. spadła o 3,1 proc. r/r wobec spadku o 7,2 proc. w analogicznym okresie zeszłego roku, jak informują analitycy.

Cena skupu bydła w lipcu br. wynosiła 6,29 zł/kg. W stosunku do zeszłego roku była ona wyższa o 1,1 proc., zaś cena pasz dla bydła wzrosła o 2,0 proc. r/r (do 1,52 zł/kg), na skutek czego relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,13 wobec 4,17 przed rokiem, jak wynika z raportu. Sygnalizuje to pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym, jak zaznaczają analitycy z Crédit Agricole.

W porównaniu do poprzedniej, letniej, prognozy cena skupu bydła w Polsce szacowana na koniec 2020 r. wzrosła o 0,15 zł/kg (z 6,25 zł/kg).

– Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,40 zł/kg oraz 6,50 zł/kg na koniec 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz jest dalszy przebieg pandemii COVID-19 – informują eksperci z Crédit Agricole.