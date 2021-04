Sektor wołowiny wciąż zmaga się z ograniczeniami związanymi z Covid-19

O bieżąca sytuację na krajowym i światowym rynku wołowiny pytamy Wiesława Różańskiego, Prezesa Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

- Od września 2020 r. notowany był stopniowy, powolny wzrost cen bydła. W 9 tygodniu 2021 r. średnia cena referencyjnej kategorii A/C/Z-R3 w UE-27 ukształtowała się na poziomie 368,7 euro/100 kg, w relacji tygodniowej była niższa o 0,1 proc., a w skali miesiąca odnotowano wzrost na poziomie 0,2 proc. r/r. – informuje Prezes UPEMI.

Względem notowań ubiegłorocznych bieżąca cena była niższa o 0,2 proc. Obecnie wchodzimy w sezonowy spadek cen, zmagamy się z ograniczeniami związanymi z Covid-19 w sektorze HoReCa i branży turystycznej. Ceny ponownie zaczęły spadać, są delikatnie niższe niż przed rokiem, o 0,2 proc. r/r.

Jak zauważa Różański, kontynuowany jest silny popyt w odniesieniu do wolców i jałówek, których ceny tusz są o ok. 2 proc. wyższe niż przed rokiem. Ostatnio też rośnie popyt na tusze krów, co wzmacnia poziom ich cen, które również są wyższe niż przed rokiem (+2,1 proc. r/r). Nadchodzi wiosna, mamy nadzieję, że niektóre restrykcje będą znoszone; musimy śledzić w jakim kierunku w tym roku podąży trend sezonowy.

Produkcja wołowiny w UE

Wśród znaczących producentów wołowiny w UE-27 produkcja obniżyła się w największym stopniu w Hiszpanii (-2,7 proc. r/r w sztukach oraz -2,6 proc. r/r w tonach). We Włoszech obserwowana jest tendencja dotycząca ubijania lżejszych zwierząt. Ogółem w 2020 r. produkcja wołowiny w UE-27 ukształtowała się na poziomie 6,8 mln ton wobec 6,9 mln ton w 2019 r. – informuje Prezes UPEMI.

Handel wołowiną z Chinami

W 2019 r., w poszczególnych miesiącach, obserwowano wzrost eksportu wołowiny do Chin, podczas gdy w 2020 r., od stycznia do kwietnia, trend był podobny do notowanego w 2019 r., niemniej z uwagi na obostrzenia Covid-19 przyjęte w Chinach oraz w Europie, eksport UE-27 do Chin od kwietnia 2020 r. zaczął się zmniejszać. W okresie czerwiec-sierpień 2020 r. Chiny wprowadziły wymagania, aby firmy eksportujące posiadały certyfikaty firm wolnych od Covid-19; niektóre ubojnie nie mogły eksportować wołowiny bezpośrednio do Chin. Wobec tego w 2020 r. wzrósł eksport UE-27 do Hongkongu o 23 proc. r/r, podczas gdy eksport do Chin obniżył się o 31 proc. r/r. W 2020 r. na rynkach Chin i Hongkongu pojawił się nowy gracz – Włochy – dodaje Różański.