Zielony Ład to nie lada wyzwanie dla hodowców bydła. Co może pomóc im w osiągnięciu bardzo ambitnych założeń tej strategii? W ocenie dr. hab. Sebastiana Muchy, dyrektora Centrum Genetycznego PFHBiPM, jednym z pomocnych narzędzi może być selekcja, jednak wykorzystana w rozsądny sposób.

– Genetyka oferuje wiele narzędzi, które mogą pomóc hodowcom sprostać wyzwaniom, które stawia przed nimi Zielony Ład. Natomiast myślę, że trzeba podchodzić do tego tematu ostrożnie i nie popadać w skrajności – mówił dr hab. Sebastian Mucha, dyrektor Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

– Nie powinniśmy kłaść presji selekcyjnej tylko na jedną cechę np. na wydajność mleka, ponieważ chcąc skorzystać z dopłaty do dobrostanu zmniejszyliśmy liczbę krów w oborze i selekcjonujemy tylko na wydajność. To się może źle skończyć, ponieważ choć będziemy mieć z czasem większą wydajność krów, to jednocześnie wzrośnie ich kaliber, czyli będziemy mieć większe krowy, które będą potrzebowały więcej paszy na potrzeby bytowe i to może nie być korzystne – tłumaczył dr Mucha.

Nasz rozmówca podkreślił również, że podczas selekcji krów należy podejmować decyzje w oparciu o wizję długofalową.

– Powinniśmy podejmować decyzje, które nie są nastawione na to, co będzie jutro, za rok czy dwa, tylko na to jakie krowy chcemy mieć za dziesięć, dwadzieścia i trzydzieści lat, ponieważ postęp genetyczny wymaga czasu – mówił.

Jak dodał, pomocnym rozwiązaniem pozostają indeksy PF oraz IE, które „mają w sobie wiele cech o stosownych wagach i zapewniają selekcję w kierunku zrównoważonej produkcji”.

– Myślę, że tylko selekcja w oparciu o indeks, który zawiera w sobie odpowiednią kompozycję cech, ma głęboki sens w dłuższej perspektywie – zaznaczył dr Mucha.