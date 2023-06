Udział rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z szacunkami europejskich ośrodków obliczeniowych, wynosi ok. 9 proc. w przypadku Europy, jak poinformował nas podczas Szkoły Zimowej Hodowców Bydła dr hab. Marcin Pszczoła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Pytany o udział chowu i hodowli bydła w emisji gazów cieplarnianych dr Pszczoła podkreślił, że rozważając odpowiedź należy uwzględnić kilka aspektów.

Jak wskazał dr Pszczoła redukcję emisji metanu można osiągnąć różnymi metodami, jednak różnią się one skutecznością i trwałością efektów.

– Emisję metanu możemy ograniczyć w różny sposób. Najskuteczniejsze są sposoby żywieniowe. Dają one dużo większe efekty niż selekcja, natomiast są to efekty krótkotrwałe, ponieważ tylko do pewnego momentu możemy żywić zwierzęta dodatkami, które wpływają na mikroflorę żwacza też jedynie przez określony czas, zaś po zaprzestaniu stosowania dodatków sytuacja wraca do punktu wyjścia. Dlatego też tak atrakcyjna wydaje się genetyka, tj. selekcja w kierunku obniżenia poziomu emisji metanu. Jest to narzędzie dające co prawda bardzo małe zmiany z pokolenia na pokolenie, ale kumulujące się w czasie, czyli jak już uzyskamy postęp genetyczny, to pozostaje on na określonym poziomie i możemy kontynuować pracę hodowlaną zaczynając z wyższego poziomu. Metoda ta pozwala nieustannie posuwać się małymi krokami do przodu. I jest skutecznie stosowana w przypadku innych cech, takich jak wydajność mleczna, dla której, na przestrzeni lat hodowli, uzyskano ogromny postęp – zaznaczył dr Pszczoła.