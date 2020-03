Selen w żywieniu bydła – istotna jest precyzja

Zdrowie, długowieczność i wysoka wydajność krów wymagają zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych i zaspokojenie szeregu wymagań w tym żywieniowych. Dobrym przykładem w tym zakresie jest selen, dla którego granica pomiędzy stanem niedoboru i nadmiaru jest wąska, a każdy z nich wiąże się z negatywnymi skutkami.





Selen jest jednym z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak w wielu regionach w Polsce jego stężenie w glebie jest niskie, w konsekwencji czego zbyt niska jest również jego zawartość w roślinach przeznaczanych na paszę dla zwierząt. Wynikiem jest konieczność suplementacji selenu.

Jak przy każdym rodzaju suplementacji najważniejszymi kwestiami są ilość i forma składnika wprowadzanego do paszy. Do oceny poziomu selenu wykorzystywany jest status selenowy, czyli stężenie selenu w określonej tkance lub płynach ustrojowych, najczęściej określany w odniesieniu do zawartości selenu w 1 ml krwi, surowicy lub osocza. Dla dorosłego bydła status selenowy powinien wynosić 0,07-0,10 μg/1 ml surowicy krwi, dla cieląt zaś 0,05-0,08 μg/1 ml. Granice deficytu wynoszą 0,025 μg/1 ml dla bydła dorosłego i 0,04 μg/1 ml dla cieląt.

Zalecaną dawką dla bydła dorosłego jest 0,1 do 0,3 mg selenu na kilogram suchej masy dawki. Należy pamiętać, że pewne ilości tego pierwiastka dostępne są w roślinach przeznaczanych na paszę, warto więc zapoznać się ze stopniem niedoboru selenu w glebie w regionie, z którego pochodzą.

Selen możemy suplementować w postaci związków nieorganicznych lub organicznych. Do pierwszej grupy należą selenin sodu (zwany też selenitem sodu) oraz selenian sodu. Sole sodowe selenu dostępne są również w formie otoczkowanej, dzięki której nie ulegają rozkładowi w żwaczu. Formą organiczną selenu jest selenometionina (Se-Met), której źródło stanowią drożdże selenowe (Saccharomyces cerevisiae).

Kontrola poziomu selenu w surowicy krwi oraz jego suplementacja wymagają dodatkowych nakładów pracy i zasobów finansowych, jednak w porównaniu ze skutkami niedoboru mogą się ona okazać znacznie mniejsze. Pierwiastek ten jest ważnym antyoksydantem, chroniącym organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, bierze udział w metabolizmie hormonów tarczycy, oraz jest istotny w prawidłowym przebiegu procesów rozrodczych. Z uwagi na to ostanie dużą wagę do suplementacji przykłada się w okresie okołoporodowym.

W przypadku zbyt niskiego poziomu selenu rentowność produkcji obniżana jest przez negatywny wpływ na trzy jej aspekty tj. rozród, odporność, przyrosty. Do pierwszego należą objawy takie jak częstsze zatrzymywanie łożyska, zamieranie płodów oraz zaburzenia w inwolucji macicy i funkcjonowaniu jajników. Skutki niedoboru selenu związane z odpornością to zwiększona częstotliwość występowania stanów zapalnych np. macicy lub gruczołu mlekowego i zmian nowotworowych. Niedobór tego pierwiastka może być również przyczyną niższych przyrostów masy ciała, a w przypadku młodych zwierząt dystrofii mięśni oraz stawów.

Chcąc uniknąć kłopotów z niedoborem należy jednak uważać na przekroczenie dopuszczalnej dawki i wywołanie nadmiaru, gdyż jest on równie negatywny w skutkach. Może prowadzić do spadku masy ciała, sztywności mięśni, zmian martwiczych w tkance rogowej, a w skrajnych przypadkach do śmierci zwierzęcia, choć to ostatnie praktycznie się nie zdarza. Jednak osłabienie, kulawizny oraz problemy z poprawnym funkcjonowaniem mięśni mogą z znacznym stopniu utrudniać przemieszczanie się niezbędne do pobrania paszy i wody. W przypadku nadmiaru selenu w czasie ciąży efektem mogą być deformacje racic u cieląt.

Suplementację należy więc stosować z umiarem i precyzją oraz z uwzględnieniem zawartości tego pierwiastka w paszach. Jak w przypadku każdego dodatku zadawanie i rozprowadzenie w paszy musi być kontrolowane. W gospodarstwach, które nie stosują dodatku selenu do pasz można przeprowadzić podskórne iniekcje na około 2 tygodnie przed porodem.