Już w maju rozpoczną się pierwsze zbiory zielonek, które będą trwały do późnej jesieni. Pytamy ekspertów na co warto zwrócić uwagę, aby w pełni wykorzystać potencjał posiadanych upraw i sporządzić perfekcyjne kiszonki dla bydła.

Pierwsze pod kosę w maju pójdą trawy, następnie uprawy przeznaczone na GPS, po których często wysiewana jest kukurydza, a jesienią czeka nas akcja zbioru wspomnianej kukurydzy na kiszonkę.

Jak co roku sezon kiszonkowy zapowiada się intensywnie, dlatego warto zawczasu dobrze się do niego przygotować, aby móc zgromadzić jak najlepszej jakości kiszonki, z których będziemy korzystać przez kolejny rok.

Pytania dotyczące przygotowań do sezonu kiszonkowego skierowaliśmy do Sławomira Walaska, Managera Wsparcia Technicznego Lallemand Animal Nutrition - producenta biologicznych zakiszaczy Magniva.

Jakie elementy składają się na sporządzenie wysokiej jakości kiszonek dla bydła?

Trzeba zacząć od tego, że sporządzenie wysokiej jakości kiszonki to proces, gdzie na każdym etapie jest kilka elementów mających znaczący wpływ na jej jakość. Każdy z nich powinniśmy sprawdzić w celu wyeliminowania czynników utrudniających przygotowanie dobrej jakości paszy.

I etap - wzrost roślin

Dobór odmiany oraz nawożenie jest czynnikiem kluczowym do przyrządzenia dobrej jakości kiszonki.

II etap - żniwa

- Termin zbioru w oparciu o suchą masę zielonki. Jest bardzo ważnym wskaźnikiem w przygotowaniu wysokiej jakości kiszonki. Optymalna sucha masa dla zielonki z traw i lucerny to 30-40 proc., dla kukurydzy natomiast wynosi ona 30-35 proc. Dlaczego? Ponieważ to od terminu zbioru zależy jaką wartość pokarmową będzie posiadała przyszła pasza. Jeśli opóźnimy termin zbioru to będziemy mieli dużo „masy zdrewniałej” w roślinie i taka roślina będzie mniej strawna, może pojawić się problem ze stabilizacją w silosie/pryzmie. W przypadku zbyt wczesnego zbioru często dochodzi do wycieku soków z zielonki, co powoduje utratę wartości pokarmowych kiszonki. Innymi słowy, nie wykorzystamy w pełni jej potencjału.

- Wysokość cięcia. Nie może być zbyt niska ze względu na zagrożenie wprowadzanie dużej zanieczyszczeń pochodzenia glebowego.

- Długość cięcia, która powinna być uzależniona przede wszystkim od poziomu suchej masy rośliny.

III etap - napełnianie silosu/pryzmy

Kluczowe na tym etapie jest odpowiednie ubicie zielonki, które w przypadku traw, lucerny czy kukurydzy uzależnione jest od poziomu podsuszenia rośliny.

IV etap - zamknięcie silosu/pryzmy

Na tym etapie bardzo ważne jest żeby zrobić to najszybciej jak to możliwe. Ponieważ każda godzina zwłoki, zamknięcia silosu/pryzmy, to wysokie prawdopodobieństwo obecności dużej ilości dzikich drożdży i grzybów. Na tym etapie ważne jest jeszcze użycie odpowiednich materiałów do przykrycia (folia transparentna, folia bazowa, siatka, opony)

V etap - zakiszanie

Jest to etap, w którym bakterie kwasu mlekowego wykorzystują cukry rozpuszczalne w wodzie i produkują kwas mlekowy, który odpowiada za szybkie obniżenie pH, fermentację i w końcowym etapie stabilność tlenową kiszonki.

VI etap - przechowywanie

Na tym etapie nie dzieje się zbyt wiele, tutaj stopniowo zmniejsza się liczba „złych” mikroorganizmów i zachodzi stabilizacja procesu fermentacji.

VII etap - skarmianie

Przy rozpoczęciu skarmiania tlen ponownie dostaje się do kiszonki, co powoduje wzrost aktywności niechcianych mikroorganizmów w kiszonce, za czym idzie możliwy rozwój pleśni, grzybów, a w konsekwencji psucie się kiszonki. Należy zwrócić szczególną uwagę na system/sposób wybierania, tak aby ograniczyć to do minimum.

Jakie są kryteria wyboru preparatów wspierających proces fermentacji?

Na rynku są różne preparaty wspierające proces fermentacji. Większość z nich ma swoje plusy, ale też minusy. Najlepszym i najbezpieczniejszym preparatem wspierającym proces fermentacji jest inokulant biologiczny ze względu na to, że:

-jest to rozwiązanie, które przy odpowiednim dobraniu inokulantu do zakiszanego materiału bardzo dobrze steruje procesem fermentacji (kontrolowana fermentacja) i zapewnia stabilizację kiszonki po otwarciu, co jest potwierdzone licznymi badaniami;

-jest to rozwiązanie biologiczne, więc nie powoduje korozji w sprzęcie używanym do dozowania;

-pod względem ekonomicznym jest to najtańsze rozwiązanie, w przeliczeniu na tonę świeżej masy, które wspiera proces fermentacji.

Jak dobrać zakiszacz do rodzaju i jakości zakiszanego materiału?

- Jest to bardzo dobre pytanie, które często słyszę od hodowców - podkreśla Sławomir Walasek. Przede wszystkim, trzeba zacząć od tego, że każda roślina jest inna do zakiszenia, inaczej kisi się lucerna, która ma dużo białka i niską zawartość cukier, a inaczej kukurydza, która ma dużo cukru, ale jeśli jest sucha to też jest ciężka w stabilizacji. Dobierając zakiszacz do materiału musimy zwrócić uwagę na dwa czynniki: rodzaj zakiszanego materiału oraz suchą masę zakiszanego materiału.

Jeśli zakiszamy towar o niskiej zawartości cukru i wysokiej zawartości białka (tj. o wysokiej pojemności buforowej), zaleca się użycia zakiszacza, który zawiera enzymy w celu uwolnienia cukru z komórek roślinnych. Ten jest pożywką dla pożądanych bakterii, na bazie których produkowany jest kwas mlekowy odpowiedzialny za szybkie obniżenie pH do poziomu około 3,8, w którym giną wszystkie „złe” i niepożądane w kiszonce mikroorganizmy tj. enterobakterie, clostridia, dzikie drożdże czy listeria.

Jak ograniczyć straty w warunkach wysokich temperatur?

Trzeba skupić się przede wszystkim na następujących działaniach:

-zwrócić uwagę aby za daleko nie odkrywać pryzmy, ponieważ powoduje to dostęp tlenu do kiszonki, który jest bardzo niepożądany,

-wybierać kiszonkę w sposób jak najmniej naruszający ścianę kiszonki (frez, wycinak),

-posuwać się w głąb kiszonki minimum na 30cm/dzień,

-użycia środka z bakteriami heterofermentatywnymi, kwas propionowy lub/oraz kwas octowy, które są środkami grzybobójczymi i stabilizującymi kiszonkę.

Jak przygotować i dobrze aplikować inokulanty?

Odpowiednie przygotowanie preparatu do zakiszania jest bardzo ważne. W przypadku inokulantów biologicznych ważne jest żeby taki środek wymieszać w wodzie, która nie jest chlorowana (chlor działa bakteriobójczo). Co do sposobu przyrządzenia danego roztworu to instrukcja przygotowania proporcji zazwyczaj znajduje się w instrukcji dołączonej do produktu.

Najlepszą i najbardziej precyzyjną formą dozowania i aplikowania preparatów wspomagających zakiszanie jest aplikator. W przypadku traw najlepiej jest aplikować środek na wałki na polu lub na sieczkarni, jeśli trawa jest zbierana sieczkarnią, podobnie jest z kukurydzą. Jeśli jest to niemożliwe, wiem z doświadczenia, że hodowcy również używają opryskiwaczy i dozują zakiszacz na pryzmie/silosie co warstwę, zwożonego towaru z pola. Nie jest to doskonała metoda i należy pamiętać o tym, że musimy wtedy zmienić proporcję ilości dozowanego środka na jedną tonę świeżej masy.

Jak zastosowane zakiszacze przekładają się na jakość i wartość pokarmową sporządzanych kiszonek?

Pod względem organoleptycznym przede wszystkim taka kiszonka „ładnie” wygląda i pachnie, a w konsekwencji jest chętnie pobierana przez zwierzęta- jest po prostu apetyczna!

Pod względem ekonomicznym stabilna tlenowo kiszonka redukuje ilość potencjalnych odpadów i jest bezpieczna dla zwierząt (zdrowe zwierzęta to większy zysk z produkcji).

Pod względem jakościowym zawiera ona sporą zawartość kwasu mlekowego i octowego- idealna proporcja 3:1 (fermentacja heterofermentatywna).

Pod względem wartości pokarmowej zdecydowanie zawartość dostępnego białka- im mniejszy poziom amoniaku w wyniku proteolizy, tym również więcej wartości pokarmowej.

Przestrzeganie odpowiedniego czasu zbioru to lepsza strawność i większa efektywność żywienia (więcej mleka z pobranej suchej masy).

Kiedy zastosowanie zakiszaczy może być nieefektywne?

Przede wszystkim:

Stosowanie zakiszaczy, które mają niewłaściwą koncentrację cfu/t zielonki.

Jeśli zakiszacz będzie przygotowany w nieodpowiedniej proporcji, niezgodnie z zaleceniami oraz jeśli będzie źle dozowany.

Zły dobór zakiszacza do zakiszanego materiału: sucha masa czy rodzaj rośliny

Jeśli jest zbyt słabe ubicie, okrycie lub bardzo złe wybieranie kiszonki.

Lallemand Animal Nutrition to światowy lider w dziedzinie fermentacji mikrobiologicznej z wykorzystaniem drożdży i bakterii. Produkowane przez firmę szczepy są wykorzystywane jako probiotyki i prebiotyki w żywieniu zwierząt, jak również stosowane jako inokulanty kiszonkarskie (zakiszacze biologiczne Magniva). Lallemand Animal Nutrition jest również producentem rozwiązań poprawiających czynniki środowiskowe obiektów inwentarskich.

Firma postrzega gospodarstwo jako kilka różnych ekosystemów mikrobiologicznych. Od kiszonek, przez żwacz, po odchody. Każdy z tych ekosystemów zawiera naturalną mikroflorę, której równowaga jest niezbędna dla zapewnienia zdrowia, dobrostanu i wydajności zwierząt. Dobre zarządzanie tymi ekosystemami mikrobiologicznymi staje się priorytetem w sukcesie hodowlanym i wysokiej oraz zrównoważonej produkcji zwierzęcej, dbając zarówno o dobrobyt zwierząt jak i zysk hodowcy.

Lallemand posiada w swojej ofercie produkty na bazie drożdży i bakterii przeznaczone do większości zwierząt. Działa w takich obszarach jak bydło mleczne i opasowe, trzoda, drób, zwierzęta domowe, konie, a także akwakultura. Lallemand posiada kilkadziesiąt fabryk na całym świecie, również w Polsce pod Warszawą, gdzie produkowane są drożdże probiotyczne dla zwierząt.