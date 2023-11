Podczas tegorocznej wystawy World Dairy Expo za najpiękniejszą krowę mleczną w Ameryce Północnej uznano ośmioletnią krowę rasy holsztyńskiej - Erbacres Snapple Shakira-ET.

Światowa Wystawa Bydła Mlecznego i produktów mlecznych, World Dairy Expo, jest największą tego typu wystawą na świecie. Odbywa się ona co roku w Madison w Stanach Zjednoczonych.

Zwyciężczyni World Dairy Expo 2023

Najwyższy tytuł tegorocznej wystawy World Dairy Expo przyznano ośmioletniej krowie rasy holsztyńskiej - Erbacres Snapple Shakira-ET.

To nie pierwszy sukces Shakiry

Jej dobra passa rozpoczęła się już w 2021 r., kiedy została Wielkim Championem International Holstein Show i Najwyższym Championem World Dairy Expo.

W tym roku, po zwycięstwie w klasie krów sześcioletnich i starszych, Shakira dokonała tego samego wyczynu, zdobywając tytuł Wielkiego Championa International Holstein Show, zanim zdobyła swój drugi tytuł Najwyższego Championa World Dairy Expo.

Jej właściciele, Yslabel i Yan Jacobs, prowadzą konwencjonalne gospodarstwo mleczne w Cap-Sante w kanadyjskiej prowincji Quebec, gdzie utrzymują ok. 500 krów mlecznych, jak donosi portal agrarheute. Średnia wydajność stada Jacobsów to 11 000 kg mleka/szt./rok. Z kolei wydajność Shakiry to 59 kg mleka dziennie. Jacobowie spodziewają się, że Shakira wyprodukuje w tym roku do 15 561 kg mleka o zawartości 3,4 proc. białka i 4,7 proc. tłuszczu.

Jacobowie zajmują się także sprzedażą zarodków do embriotransferu, jednak postanowili, że zarodki Shakiry wykorzystywane będą jedynie w ich stadzie. Jak donosi niemiecki portal, hodowcy mają nadzieję na pozyskanie buhaja i wyjątkowych samic z zarodków czempionki.