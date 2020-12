Skąd opóźnienia w grudniowej ocenie wartości hodowlanej?

O opóźnieniach w przesłaniu wyników ostatniej oceny wartości hodowlanej informuje PFHBiPM. Instytut Zootechniki wyjaśnia.

Jak informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, do dnia 8. grudnia nie miała dostępu do grudniowych wyników oceny wartości hodowlanej. Brak kompletu wyników uniemożliwia ich udostępnienie przez Centrum Genetyczne oraz przygotowanie m.in. rankingów buhajów oraz samic według Indeksu Ekonomicznego. Planowanym terminem publikacji wyników oceny wartości hodowlanej, w tym Indeksu Ekonomicznego, był 4 grudnia 2020 r. Opóźnienia wyjaśnia Instytutu Zootechniki w nadesłanym do PFHBiPM oświadczeniu.

Instytut Zootechniki zaistniałe opóźnienia tłumaczy faktem wprowadzenia do oceny nowych cech, które wywołały błędy w oprogramowaniu. Jak twierdzi Instytut naprawienie błędów w warunkach zdalnej pracy i występujących problemów z komunikacją było dodatkowym utrudnieniem.

Cechami, które zostały włączone do ostatniej oceny były wydajność mleka i zawartość laktozy, jak również 4 cechy opisujące przebieg porodu i śmiertelność cieląt oraz 2 cechy mówiące o zdolności udojowej, czyli szybkości oddawania mleka i temperamencie.

Instytut Zootechniki zapewnia jednocześnie, że występujące błędy w łączeniu zbiorów nie wpłyną na oszacowane wyniki wartości hodowlanej buhajów i krów.

Wyniki oceny wartości hodowlanej stanowią podstawę prowadzenia selekcji rodziców kolejnego pokolenia w stadzie. Brak dostępu do tych danych ogranicza możliwość realizowania stawianych celów hodowlanych.