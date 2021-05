Skąd problemy z zakupem cieląt?

W ostatnim czasie pojawiają się problemy związane z dostępnością cieląt na rynku. Z czego wynikają obecne trudności w obrocie cieląt?

Z terenu dobiegają sygnały dotyczące problemów z zakupem cieląt, szczególnie tych z przeznaczeniem na opas. Składają się na to najprawdopodobniej dwie kwestie. Pierwsza wynika z konieczności utrzymania zwierząt zgłoszonych do dopłat w siedzibie stada przez okres 30 dni od daty złożenia wniosku. Przedłużony w tym roku termin składania wniosków sprawił, że okres przetrzymywania zwierząt rozciąga się w czasie, co rzutuje na mniejszą dostępność zwierząt.

Dopłaty do bydła – kto pierwszy ten lepszy

Zakupując zwierzęta w bieżącym okresie, chcąc jednocześnie ubiegać się o płatności na te sztuki, należy mieć świadomość, że na dane zwierzę ktoś już wcześniej mógł złożyć wniosek. Jeśli więc dane zwierzę zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności, dotację przyznaje się rolnikowi, który jako pierwszy złożył wniosek o przyznanie tej płatności do danej sztuki oraz spełnia pozostałe warunki przyznania tej płatności.

Wzrost cen bydła zwiększył zainteresowanie

Drugą kwestią składającą się na bieżące problemy z zakupem cieląt jest zwiększone zainteresowanie bydłem opasowym z uwagi na stosunkowo wysokie ceny żywca wołowego w porównaniu z ostatnimi latami. Pytanie tylko, czy hurraoptymizm związany z wysokimi cenami bydła nie przyćmił chłodnych kalkulacji ekonomicznych, na które zdecydowany wpływ mają obecnie rosnące ceny środków produkcji, m.in. ceny nawozów, paliwa, czy też pasz (w szczególności komponentów białkowych). Oby więc wysokie ceny bydła utrzymały się przez okres opasu i końcowy rachunek finansowy wyszedł na plusie.