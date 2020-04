Skup i sprzedaż – nowa aplikacja dla uczestników rynku mleka

Polska Izba Mleka uruchomiła aplikację do wymiany informacji dla uczestników rynku mleka. Każdy zainteresowany sprzedażą czy zakupem mleka surowego, przerzutowego, śmietany, proszku czy magazynów ma dziś taką możliwość za pośrednictwem iPIM.pl

Płynny przepływ informacji o aktualnej sytuacji różnych podmiotów jest niezbędny do łagodzenia wpływu epidemii na sektor mleczarski. Jak podkreślała pod koniec marca Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, w rozmowie z redakcją farmer.pl, nieformalny system wymiany informacją i mlekiem funkcjonował już wcześniej. Teraz jednak stworzono aplikację umożliwiającą wszystkim zainteresowanym.

Wystarczy wejść w zakładkę Aplikacja Ofertowa, by złożyć swoją ofertę.

– Jest to nasza odpowiedz na potrzebę wymiany informacji pomiędzy przetwórcami – mówi Agnieszka Maliszewska – Założyliśmy jakiś czas temu grupę na jednym z komunikatorów, gdzie na bieżąco przekazuję prezesom spółdzielni i zakładów aktualne informacje dotyczące rynku mleka w Polsce, Europie i świecie. To niezwykle ważne, by w tym momencie szybko komunikować się i informować o niezwykle dynamicznie zmieniającej się sytuacji i to narzędzie doskonale się sprawdza – dodaje.

Aplikację udostępniono na stronie iPIM.pl. Korzystanie z nowego narzędzia mającego zapewnić sprawną wymianę informacji jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych kupnem/sprzedażą/pomocą.

ipim.pl