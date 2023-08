Podczas wtorkowej konferencji minister rolnictwa Robert Telus poinformował o planach uruchomienia skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Ma to być odpowiedź na apele branży, która od dłuższego czasu podkreślała trudną sytuację polskiego mleczarstwa.

Zgodnie z zapowiedzią ministra rolnictwa skup ma ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Działanie to przeprowadzi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Póki co brakuje szczegółów tej decyzji. Na razie nieznane są stawki, które będą oferowane za masło i odłuszczone mleko w proszku, więc trudno oszacować wpływ tego działania na rynek mleka.

Branża mleczarska od kilku miesięcy podkreśla pogarszającą się sytuację na rynku mleka. Średnia cena mleka spadła już poniżej 2 zł/litr, ale jest wiele, szczególnie mniejszych mleczarni, które płacą w granicach 1,5 zł/litr i mniej, podczas gdy, według analiz wielkopolskie izby, koszty produkcji mleka w gospodarstwach wynoszą od 1,6 zł/litr do nawet 2,1 zł/litr.

Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu 2023 r. wyniosła 188,67 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 2,5 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w czerwcu 2023 r. Cena z lipca br. jest również niższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2022 r. o 19,3 proc.

Przedstawiciele sektora mleczarskiego w ciągu ostatnich miesięcy przedstawili rozwiązania, które w ich ocenie mogłyby poprawić sytuację na rynku mleka. Podczas spotkania z ministrem rolnictwa KZSM zwrócił uwagę na spadek cen mleka oraz wysokie stawki za energię i gaz. Nie zabrakło także informacji na temat zbyt wysokich marż sieci handlowych. Wśród proponowanych rozwiązań znalazło się dążenie do uruchomienia przez KE interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku i masła „po realnych cenach rynkowych” oraz wsparcie administracji rządowej podczas renegocjacji umów na dostawy energii i gazu.

Z kolei w ocenie Martina Ziai, prezesa OZHB w Opolu i członka zarządu PFHBiPM, lepszym rozwiązaniem niż skup interwencyjny byłoby wsparcie dla producentów mleka chcących zrezygnować z produkcji i przebranżowić się.

– Panie Broś, im więcej troski państwa i UE, tym mniej samodzielności naszej branży. Dobrze, może te ceny gazu warto by było renegocjować, ale wszelkie skupy interwencyjne, to nic innego, jak odkładanie problemu na później, czyli tkwienie przez długi czas na niskim poziomie cenowym. Jest takie powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Niestety, niektórych zabije, ale większość się wzmocni i Polska będzie w gronie liderów branży mleczarskiej w UE – stwierdza Ziaja.