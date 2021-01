Skuteczne oświetlenie obory – większa wydajność, niższe koszty

Prawidłowo zaplanowany system oświetlenia w oborze może przynieść hodowcy wielorakie zyski. Do najważniejszych zaliczyć można wzrost wydajność krów oraz znaczne ograniczenie kosztów energii.

Prawidłowe oświetlenie obory bywa niedocenianym elementem chowu bydła mlecznego, choć jest czynnikiem mającym istotny wpływ na opłacalność produkcji mleka. Badania dowodzą, że wpływa m.in. na zdrowotność zwierząt, wydajność i wskaźniki rozrodu.

Jak jednak zadbać o prawidłowe oświetlenie obory? Zapytaliśmy o to Piotra Myszczyszyna, dyrektora handlowego Arntjen Polska Sp. z o.o. Jak zaznaczył, chociaż jeszcze do niedawna hodowcy kierowali się jedynie własnymi potrzebami i wygodą w tym względzie, to od kilku lat widoczna jest zmiana trendów - coraz częściej bierze się pod uwagę komfort, a co za tym idzie wydajność krów.

– Udowodniono, że właściwie dobrane oświetlenie w oborze ma pozytywny wpływ na krowy, co skutkuje u nich większym poczuciem spokoju i jednocześnie większą produkcją mleka. Krowa do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje od 12 do 16 godzin na dobę dostępu do światła dziennego – wskazał Myszczyszyn. – Niestety w polskim klimacie nie ma szans, aby zapewnić naturalne światło przez tak długi czas w ciągu doby. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest montaż lamp LED w oborze, ponieważ tego typu technologia generuje światło bardzo zbliżone kolorystycznie do światła naturalnego. Aby biorytm krowy funkcjonował odpowiednio, w ciągu dnia natężenie światła powinno wynosić około 150-200 luksów, a nocą poniżej 10 luksów. Krowom mlecznym najbardziej odpowiada podział na 16 godzin światła dziennego i 8 godzin światła nocnego – wtedy czują się najbardziej komfortowo i osiągają najwyższą wydajność – zaznaczył.

Nasz rozmówca przytoczył badania prowadzone na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bielefeld (Niemcy), zgodnie z którymi oświetlenie lampami LED jest najbardziej dopasowane do wzroku krów, dzięki czemu redukowany jest poziom stresu, zwierzęta więcej wypoczywają i produkują większe ilości mleka (więcej o ok. 3kg mleka dziennie w porównaniu do oświetlenia lampami sodowymi).

Ważne jest również prawidłowe dopasowanie układu lamp. Jak podkreślił Myszczyszyn, odpowiednio dopasowany układ lamp LED w oborze zapewnia równomierne oświetlenie na całej powierzchni, a w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, plan oświetlenia przygotowuje się na podstawie wymiarów i konstrukcji budynku oraz zastosowanych technologii wewnątrz. Każda obora jest inna, więc nie ma jednego uniwersalnego wzorca umieszczenia lamp. Dlatego ważne jest, by hodowca zawsze mógł liczyć na indywidualne podejście i pomoc fachowców w tym zakresie, jak zaznaczył nasz rozmówca.

– Lampy LED Arntjen są energooszczędne, przez co koszty zużycia prądu mogą być nawet 70 proc. niższe w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia. Ponadto żywotność lamp LED jest prawie 5 razy większa, nie wymagają one także konserwacji, a po zużyciu nie trzeba ich utylizować. Co prawda lampy LED są droższe od standardowych, ale dzięki indywidualnie dobranym planom oświetlenia oraz zastosowanej technologii ilość potrzebnych lamp ledowych dla jednego budynku jest zdecydowanie mniejsza niż przy użyciu tradycyjnych lamp. Poza tym mając na względzie niższe koszty zużycia prądu oraz zalety płynące z zastosowania lamp LED, opłaca się zainwestować przy zakupie, by przez długie lata móc cieszyć się z korzyści na wielu płaszczyznach – podkreślił Piotr Myszczyszyn.