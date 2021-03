Słaby dolar będzie wspierał eksport mięsa z USA

Wahania wartości walut mogą zwiększyć możliwości eksportowe dla wielu amerykańskich towarów rolnych w tym mięsa i artykułów mleczarskich, jak podaje w raporcie CoBank.

Wartość dolara amerykańskiego znacznie spadła od marca zeszłego roku co sprawia, że amerykańskie produkty rolne są bardziej konkurencyjne na światowym rynku eksportowym. Zgodnie z najnowszą prognozą CoBanku, nawet jeśli trend ten nie będzie dotyczył wszystkich towarów to w przypadku mięsa szacowany jest wzrost eksportu w bieżącym roku.

Jednak podstawowe czynniki, takie jak taryfy i warunki pogodowe w kluczowych regionach produkcyjnych, często dominują w dynamice rynku pomimo przeciwności lub przeciwwagi walutowej i nie powinny być lekceważone, jak zaznaczyli ekonomiści.

– Oczekuje się, że amerykański eksport produktów rolnych w 2021 r. utrzyma się w szybszym tempie dzięki słabości dolara amerykańskiego – powiedział Tanner Ehmke, menedżer ds. wymiany wiedzy w CoBanku.

Białko zwierzęce

Po trudnych warunkach walutowych w 2020 r., oczekuje się, że amerykański eksport białka zwierzęcego skorzysta z umiarkowanej przewagi napędzanej słabszym dolarem amerykańskim w 2021 roku.

Jak podkreślają analitycy, perspektywy silniejszego dolara australijskiego i euro powinny sprawić, że eksport amerykańskiej wołowiny i wieprzowiny będzie największym beneficjentem w nadchodzącym roku.

Poza walutą, czynniki sygnalizujące korzystny rok dla amerykańskiego eksportu białka zwierzęcego obejmują też mniejsze zakłócenia w krajowym sektorze przetwórstwa mięsnego, odbicie globalnego popytu na usługi gastronomiczne oraz tendencję wzrostową w imporcie mięsa i drobiu do Chin, jak czytamy w raporcie.

Produkty mleczarskie

Korzystne warunki eksportowe przewidywane są również dla artykułów mleczarskich.

UE i Nowa Zelandia są dominującymi graczami w światowym handlu mleczarskim, a zgodnie z przewidywaniami zarówno euro jak i dolar nowozelandzki umocnią się w stosunku do dolara amerykańskiego w 2021 roku, co będzie sprzyjać eksportowi produktów mleczarskich z USA, jak stwierdzono w raporcie.

Analitycy podkreślają, że stwarza to większe możliwości dla eksportu sera na kluczowe rynki, takie jak Korea Południowa, Japonia i Australia, eksportu beztłuszczowego mleka suchego do Azji Południowo-Wschodniej oraz eksportu masła do Korei Południowej. Ponadto umacniające się euro podniesie koszty importu masła i sera do USA, potencjalnie wspierając tamtejszy popyt na amerykańskie produkty mleczne.

