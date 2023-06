Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek nagrodziła swoich najlepszych dostawców mleka. Piętnastu laureatów w trzech kategoriach nagrodzono podczas 12. Gali Gospodarstwo Roku, która odbyła się 1 czerwca w Radzyniu Podlaskim, mieście, w którym Spomlek ma główną siedzibę.

W tegorocznej edycji wzięło udział 1100 gospodarstw. Przez 12 miesięcy, od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., przyznawano im punkty za jakość i parametry mleka, wydajność mleczną, współpracę z działem zaopatrzenia rolników. Liczył się również staż dostaw mleka do spółdzielni.

Najlepsi dostawcy mleka do Spomleku zostali nagrodzeni

Zmagania zostały podzielone na cztery etapy. Po każdym z nich odpadało 25 proc. gospodarstw z najniższą liczbą punktów. Do półfinału weszło 20 gospodarstw z każdej grupy: gospodarstwo małe od 50 tys. do 200 tys. l mleka rocznie, gospodarstwo średnie do 360 tys. l mleka oraz gospodarstwo duże powyżej 360 tys. l mleka rocznie, z których została wyłoniona finałowa piątka.

W kolejnym etapie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej i pracownika działu skupu surowca odwiedziła każde gospodarstwo przyznając indywidualną punktację. Oceniono je pod kątem parku maszynowego, innowacyjnych rozwiązań, udziału gospodarzy w szkoleniach oraz wizualnej strony gospodarstw. Po podliczeniu punktacji przyznano miejsca od I do V w każdej kategorii.

W Polskim sektorze bydła widoczny jest ogromny postęp

– Gala to uroczystość o hodowcach oraz dla hodowców mleka. To zwieńczenie ich pracy, starań i wysiłku, który każdego dnia wkładają w produkcję mleka - ciężką i wymagającą gałąź rolnictwa. Od 12 lat trwania konkursu widzimy ogromny postęp w gospodarstwach naszych hodowców, jak ewoluują, jak doposażają gospodarstwa, budują lub odnawiają obory dbając o komfort i wygodę zwierząt. Wszystko to ma ogromny wpływ na zdrowotność krów, wydajność i jakość mleka – mówiła Agnieszka Kamela, wiceprezes SM Spomlek.

Samochody w barwach marki serów Serenada

Wyniki konkursu utrzymywane były w ścisłej tajemnicy, więc emocje na finałowej Gali sięgały zenitu. Nagrodami głównymi były samochody osobowe w barwach marki serów Serenada. W tym roku najlepsi gospodarze odjechali do domu Skodą Kamiq. Natomiast laureaci pozostałych miejsc otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe oraz statuetki.

Spółdzielnia nie mogłaby istnieć bez hodowców

– Przez wiele lat organizowania konkursu, a przede wszystkim uroczystej Gali słyszeliśmy wiele różnych, niekiedy skrajnych opinii i komentarzy pod kątem wydarzenia. Natomiast po głębokiej analizie zawsze dochodziliśmy do wniosku, że konkurs to bardzo ważna część naszej działalności skierowanej do właścicieli - hodowców bydła mlecznego. Docenienie i nagrodzenie ich pracy daje nam satysfakcję, pokazuje że spółdzielnia bez nich nie mogłaby istnieć, jednocześnie wpływa na ich większe zaangażowanie w rozwój gospodarstwa i dbanie o jakość mleka – stwierdził Paweł Gaca, prezes zarządu Spomleku.

Zwycięzcy Konkursu Gospodarstwo Roku

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców konkursu Gospodarstwo Roku.

Gospodarstwo małe - Jadwiga i Eugeniusz Fryca z miejscowości Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Gospodarstwo średnie - Łukasz Kaźmierski z miejscowości Dębowo, woj. kujawsko-pomorskie

Gospodarstwo duże - Mariola i Józef Kulesza z miejscowości Czarniż, woj. pomorskie

Podczas Gali Gospodarstwo Roku nagrodzono również rolników w czterech kategoriach: najwyższa zawartość kazeiny w roku 2022, najwyższa jakość mleka, najwyższa dynamika produkcji i największe dostawy mleka.

Gala Gospodarstwa Roku to wydarzenie, które wspiera co roku wiele firm współpracujących ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek. Ich wkład w organizację Gali zasługuje na wielkie uznanie i podziękowanie.