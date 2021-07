Sposób na odwodnione cielęta

Stres cieplny, biegunki i inne czynniki stresowe mogą wywołać u cieląt odwodnienie, które w skrajnych przypadkach zagraża ich życiu. Na rynku pojawił się preparat, który ma utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia cieląt.

W ofercie Trouw Nutrition pojawił się Sprayfo HydraFit, który ma zapobiegać odwodnieniu cieląt i zapewniać wysoki status zdrowotny nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Sprayfo HydraFit jest płynnym produktem wspomagającym utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia, a tym samym właściwej kondycji zwierząt w czasie lub po poddaniu ich wymagającym warunkom środowiskowym. Kompozycja preparatu dostarcza soli i cukrów we właściwych ilościach oraz prawidłowych proporcjach.

W składzie Sprayfo HydraFit dominują sole potasowe w połączeniu z mniejszą ilością soli sodowych, co wpływa na uniknięcie strat elektrolitów oraz umożliwia lepszą absorpcje wody. Preparat zawiera łatwo przyswajalne sole magnezowe. Odpowiedni ich poziom wspomaga prawidłowa aktywność mięśni, co ma szczególne znaczenie w trakcie transportu zwierząt. Sprawne funkcjonowanie mięśni pozwala utrzymać zwierzętom równowagę oraz zachować pozycję stojącą podczas transportu. Zawiera również komponenty sprzyjające osmoregulacji, takie jak glicerol, który umożliwia utrzymanie właściwego nawodnienia wewnątrzkomórkowego.

Stosowanie preparatu zaleca się w przypadku, gdy cielęta narażone są na stres środowiskowy (np. przedłużający się czas przeładunku zwierząt, transport, wysokie temperatury, czy czasowy brak dostępu do paszy i wody). Transportowane zwierzęta, niezależnie od czasu podróży, wykazują wyraźne symptomy utraty płynów ustrojowych w postaci odwodnienia. Naturalna reakcja organizmu, który dąży do równowagi, jest zmniejszenie rozmiaru komórek, a co za tym idzie spadek masy ciała. Ten spadek wagi powodowany utratą wody, nazywany jest potocznie „kurczeniem się”. Na szczęście reakcja fizjologiczna jest jednocześnie bodźcem dla zwierzęcia do odczuwania pragnienia i rozpoczęcia picia większej ilości wody.

Ankiety przeprowadzone wśród hodowców bydła mięsnego wskazują, iż cielęta oraz bydło dorosłe po transporcie piją istotnie więcej. Pobranie wody jest jeszcze wyższe jeżeli woda jest dodatkowo wzbogacona w odpowiednie składniki odżywcze. Przeprowadzone doświadczenia terenowe na zwierzętach pojonych wodą z dodatkiem Sprayfo HydraFit, wykazały większe pobranie wody i zwiększoną aktywność przeżuwania w stosunku do zwierząt odpajanych samą woda.

Ograniczona swoboda ruchu, pozbawianie dostępu do wody/paszy, temperatura otoczenia, stres, kondycja zdrowotna: wszystkie te czynniki wymagają zapewnienia określonych zasobów, takich jak chociażby energia i zestaw odpowiednich minerałów, po to by zwierzę mogło poradzić sobie z ta trudną dla niego sytuacja. Jeżeli wspomniane zasoby są ograniczone, a czas transportu istotnie się przedłuża i/lub nieodpowiednio zarządzamy nawodnieniem zwierząt, rezultatem jest spadek pobrania paszy po transporcie i znacząco obniżony potencjał wzrostu w kolejnych tygodniach.