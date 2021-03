Sprawy sądowe za dezynfekcję w gospodarstwie?

IOŚ kieruje do sądu sprawy, dotyczące stosowania przez rolników środków do dezynfekcji obiektów inwentarskich, wskazując na skażenie środowiska, podkreślono w interpelacji poselskiej. Poseł Grzyb pyta jakie środki dezynfekcyjne powinny być stosowane w obiektach inwentarskich, aby rolnicy nie byli narażeni na sankcje ze strony służb ochrony środowiska?

Utrzymanie wysokiego poziomu higieny jest ważne na każdym etapie produkcji zwierzęcej. W obecnych czasach mycie i dezynfekcja, jako najważniejsze ogniwo bioasekuracji wewnętrznej ferm, stały się kluczowym elementem chowu zwierząt, więc trudno wyobrazić sobie produkcję zwierzęcą bez wykorzystania środków dezynfekcyjnych. Okazuje się jednak, że może to przysporzyć rolnikowi kłopotów np. zaprowadzić przed sąd.

– Rolnicy sygnalizują, że Inspekcja Ochrony Środowiska kieruje do sądu sprawy, dotyczące stosowania przez rolników środków do dezynfekcji obiektów inwentarskich, wskazując na skażenie środowiska środkami dezynfekcyjnymi – jak czytamy w interpelacji poselskiej adresowanej do ministra rolnictwa, Grzegorza Pudy.

Temat ten został poruszony w trakcie zdalnych webinariów dotyczących nowej WPR na lata 2022-2027. Rolnicy wskazywali, że kwestionowane jest stosowanie m.in. środka VIRKON do dezynfekcji podłóg szczelinowych w budynkach inwentarskich.

– Czy resort ustanowił wykaz środków do dezynfekcji obiektów inwentarskich, zgodnych z wymaganiami środowiskowymi? Jakie środki dezynfekcyjne powinny być stosowane do dezynfekcji podłóg szczelinowych w obiektach inwentarskich: chlewniach, oborach, kurnikach, aby rolnicy nie byli narażeni na sankcje ze strony służb ochrony środowiska? – pytano w interpelacji.

W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński, poinformował, że pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów biobójczych wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a aktualny wykaz produktów biobójczych można znaleźć na stronie internetowej ww. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak dodał, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi odrębnego wykazu środków do dezynfekcji obiektów inwentarskich.

– Produkty biobójcze czyli takie, w których wykorzystuje się bójcze działanie substancji chemicznych bądź mikroorganizmów, są powszechnie stosowane zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz organizmów, które niszczą materiały naturalne lub wytworzone. Ze względu na fakt, że substancje zawarte w produktach biobójczych mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i dla środowiska ww. produkty, przed wprowadzeniem do obrotu, podlegają ocenie i rejestracji. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w całej Unii Europejskiej, wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko te produkty biobójcze, na które uzyskano odpowiednie pozwolenie – wskazał wiceminister Giżyński. – Do warunków jakie muszą być spełnione dla udzielenia pozwolenia na dany produkt biobójczy należy jego profil środowiskowy, a sam produkt biobójczy ani jego pozostałości nie mogą powodować niedopuszczalnego działania na środowisko.

Przy określaniu profilu środowiskowego danego produktu uwzględnia się w szczególności następujące kwestie:

· losy i rozmieszczenie produktu biobójczego w środowisku,

· zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wód podziemnych i wody przeznaczonej do spożycia, powietrza i gleby, z uwzględnieniem miejsc odległych od miejsc jego stosowania w związku z przemieszczaniem się w środowisku na duże odległości,

· oddziaływanie produktu biobójczego na organizmy inne niż zwalczane organizmy,

· oddziaływanie produktu biobójczego na różnorodność biologiczną i na ekosystem.

– Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. To, które z powyższych pozwoleń może zostać wydane zależy zasadniczo od statusu substancji czynnej takiego produktu – zaznaczył wiceminister Giżyński. – Ponadto art. 6 ust. 1 ww. ustawy mówi, że produkty biobójcze stosuje się w sposób racjonalny przez zastosowanie połączeń środków fizycznych, chemicznych, biologicznych i innych pozwalających na ograniczenie wykorzystania produktów biobójczych do niezbędnego minimum oraz w sposób zgodny z zaleceniami na etykiecie i ulotce informacyjnej. Mając na uwadze powyższe rolnicy moją prawo stosować wszystkie produkty biobójcze wprowadzone na rynek zgodnie z ich przeznaczeniem i z zaleceniami zawartymi na etykiecie i ulotce informacyjnej – dodał.