Wieloletnia batalia o Spółdzielnię Mleczarską Bielmlek w Bielsku Podlaskim wreszcie dobiegła końca. Nowego właściciela czeka jednak sporo pracy, aby wyprostować wszystkie zaległe sprawy i odbudować bazę surowcową.

Nowym właścicielem bielskiej mleczarni jest Grupa Polindus – Laktopol, co zostało przypieczętowane aktem notarialnym podpisanym w środę 28 września 2022 roku. SM Bielmlek została sprzedana za 87 mln zł, czyli za kwotę wywoławczą z ostatniego przetargu. Przejęta mleczarnia będzie piątym zakładem produkcyjnym w grupie.

Dla części rolników to jednak nie koniec problemów. Jak informuje portal bielsk.eu, syndyk zamierza jeszcze od około 50 rolników odzyskać niewpłaconą część udziałów. Część rolników skorzystała ze wsparcia rządowego i otrzymała dopłatę do udziałów w ramach pomocy de minimis. Jednak w niektórych przypadkach dotacja nie pokryła w pełni brakujących udziałów i rolnicy sami musieli dopłacić brakujące kwoty. Do osób, które nie uregulowały w pełni udziałów w spółdzielni trafiły pozwy.

Laktopol był wcześniej dzierżawcą majątku Bielmleku, po ogłoszeniu upadłości mleczarni. Gdy dzierżawa się skończyła Laktopol wycofał się z Bielmleku, jednak po czasie powrócił za pośrednictwem spółki 5M, należącej do tej samej grupy kapitałowej. Złożono wówczas ofertę kupna Bielmleku za przetargową cenę 87 mln zł. W międzyczasie spółka 5M przekształciła się w spółkę Laktopol B.

Spółka Laktopol B jeszcze przed finalizacją transakcji rozpoczęła prace remontowe w zniszczonych pożarem budynkach. Firma prowadziła już również produkcję, ale nie na linii bielskiej spółdzielni.