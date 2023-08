Sezon na obniżki w skupie mleka surowego wciąż trwa. Ma on różną skalę w zależności od regionu oraz sytuacji ekonomicznej podmiotu skupowego.

– Średnia cena mleka spadła już poniżej 2 zł/litr, ale jest wiele, szczególnie mniejszych mleczarni, które płacą w granicach 1,5 zł/litr i mniej. Co gorsza, kolejne obniżki ogłaszają największe koncerny – jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza w opublikowanej analizie rynkowej.

W ocenie WIR przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka, w tym spadek cen produktów mleczarskich na świecie, wzrost cen energii i gazu oraz dominująca pozycja sieci detalicznych.

– To po pierwsze spadek cen produktów mleczarskich na rynkach światowych, w szczególności mleka w proszku, serów oraz masła. Po drugie to wzrost cen gazu i energii, które w produkcji mleka, jego skupie, przetwórstwie oraz dystrybucji odgrywają znaczącą rolę. Ten drugi powód, jest szczególnie dotkliwy w Polsce, ponieważ mamy do czynienia z państwowymi monopolami w dostawach gazu i energii. Te ceny, szczególnie drenują budżety mniejszych mleczarni. Po trzecie dominująca pozycja sieci detalicznych, które konkurując utrzymują niskie ceny zakupu produktów mleczarskich od producentów – tłumaczy WIR.