Śruta poekstrakcyjna rzepakowa w żywieniu cieląt

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa nie jest chętnie wykorzystywanym źródłem białka w paszach typu starter dla cieląt, ze względu na obawy przed pogorszeniem efektów ich odchowu. Wyniki badań ostatnich lat wskazują jednakże, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”, a prawidłowe wykorzystanie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt może pozwolić na zmniejszenie kosztów ich odchowu.

Najważniejsze obawy

Do wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt zniechęcają hodowców przede wszystkim obawy przed możliwym zmniejszeniem pobrania paszy, ze względu na gorzki smak śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, a także pogorszeniem zdrowia zwierząt, z powodu obecności wielu składników antyodżywczych w tej paszy. Efektem końcowym podawania cielętom pasz starterowych zawierających śrutę poekstrakcyjną rzepakową może więc być pogorszenie jej pobrania, zmniejszenie przyrostów masy ciała zwierząt, a także wzrost ich podatności na choroby.

Wyniki badań

Wyniki niektórych badań faktycznie potwierdzają przynajmniej część powyższych obaw. Niemniej jednak nie we wszystkich przeprowadzonych doświadczeniach wykazano negatywny wpływ podawania cielętom paszy starterowej zawierającej śrutę poekstrakcyjną rzepakową na efekty ich odchowu. W szczególności warto pokreślić, że wiele doświadczeń, które stały się podstawą do ostrożnych rekomendacji w zakresie wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt, było prowadzonych kilkanaście lat temu oraz z wykorzystaniem śruty poekstrakcyjnej uzyskanej z odmian rzepaku zawierających dużo glukozynolanów. Związki te mają niekorzystny (toksyczny) wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym w szczególności organizmu najmłodszych zwierząt. Ponadto charakteryzują się nieprzyjemnym smakiem. Tym samym ich zawartość a paszy w ilości przekraczającej tolerancję organizmu prowadzi do pogorszenia przyrostów masy ciała, pobrania paszy i zdrowia zwierząt.

Obecnie w żywieniu zwierząt stosowana jest śruta poekstrakcyjna z odmian dwuzerowych rzepaku, a więc o zdecydowanie obniżonej zawartości glukozynolanów. Stąd też podawanie takiej paszy cielętom jest obarczone znacznie mniejszym ryzykiem pogorszenia efektów ich odchowu. Zakładając, że zawartość glukozynolanów w paszy dla cieląt mniejsza od 5,5-7,7 µmol/g nie prowadzi do pogorszenia efektów odchowu, np. obniżenia pobrania paszy (wg analizy dostępnych danych przeprowadzonej przez Mawson i wsp. (1993)), oraz że ich zawartość w śrucie poekstrakcyjnej z odmian dwuzerowych rzepaku nie powinna przekraczać 30 µmol/g (Newkirk, 2009), udział śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy dla cieląt wynoszący nawet 20% nie powinien prowadzić do pogorszenia efektów ich odchowu, przynajmniej z punktu widzenia pobrania glukozynolanów. Warto również zaznaczyć, że zawartość glukozynolanów w obecnie dostępnych na rynku śrutach poekstrakcyjnych rzepakowych na ogół nie przekracza 20 µmol/g (Heuzé i wsp., 2020; Mejicanos i wsp., 2016), a więc stosowanie takiego surowca w paszach dla cieląt powinno być szczególnie „bezpieczne”.

Zgodnie z powyższym, w prowadzonych w ostatnich latach doświadczeniach, w których podawano cielętom w paszy śrutę poekstrakcyjną z dwuzerowych odmian rzepaku, nie obserwowano negatywnego wpływu jej skarmiania na efekty ich odchowu jak długo jej udział w starterze nie przekraczał 20-25% (Górka i Penner, 2020).

Efekt zastąpienia soi

Na tym etapie opracowania należy wspomnieć, że wykorzystanie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt najczęściej rozważa się w celu zastąpienia śruty poekstrakcyjnej sojowej w paszy starterowej. Tę ostatnią można uznać za złoty standard w żywieniu cieląt, tzn. jest ona preferencyjnie wykorzystywana jako źródło białka w żywieniu tej grupy zwierząt. W dotychczas prowadzonych doświadczeniach negatywny wpływ na pobranie paszy przez cielęta, przyrosty masy ciała oraz wykorzystanie paszy obserwowano przede wszystkim, gdy śruta poekstrakcyjna rzepakowa była wykorzystywana w starterze jako główne źródło białka. Tym samym wprowadzano ją do starteru w celu całkowitego zastąpienia śruty poekstrakcyjnej sojowej.

Dla lepszego zobrazowania, w prowadzonych badaniach całkowite zastąpienie białka sojowego białkiem rzepaku (35% śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w starterze) wyraźnie pogarszało przyrosty masy ciała cieląt i wykorzystanie paszy, podczas gdy częściowa jego zamiana (zamiana 50% białka sojowego białkiem rzepaku; 16,5% śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w starterze) miała tylko niewielki wpływ, który nie był istotny statystycznie (Wykres 1; Hadam i wsp., 2016). Warto także zaznaczyć, że w przytoczonych badaniach negatywne efekty stosowania dużych ilości śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w starterze dla cieląt obserwowano głównie w pierwszych 4 tygodniach doświadczenia (do około 5-6 tygodnia życia cieląt). Podobnie w innych badaniach, częściowe zastąpienie białka śruty poekstrakcyjnej sojowej śrutą poekstrakcyjną rzepakową (zastąpienie do 60% białka; do 21% udziału w starterze) nie miało negatywnego wpływu na przyrosty masy ciała cieląt, chociaż największe badany udział śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszy starterowej zmniejszał jej pobranie przez cielęta (Burakowska i wsp., 2021; Wykres 2). Wyniki przytoczonych badań dostarczają więc dowodów na możliwość częściowego zastąpienia białka sojowego w paszy starterowej dla cieląt białkiem rzepaku.

Efekt ekonomiczny

O ostatecznej decyzji za lub przeciw stosowaniu śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt, jak i innych pasz, powinien decydować efekt ekonomiczny. Ten siłą rzeczy zależy od uzyskiwanych efektów odchowu oraz ceny poszczególnych surowców wchodzących w skład paszy starterowej. Cena śruty poekstrakcyjnej sojowej, głównego „konkurenta” śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, jest jednakże w ostatnim czasie bardzo wysoka, zwłaszcza cena tzw. śruty non-GMO, co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność ekonomiczną stosowania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej również w żywieniu cieląt.

Biorąc pod uwagę przeciętne ceny za surowce, w jednym z prowadzonych doświadczeń zastąpienie do 60% białka śruty poekstrakcyjnej w starterze dla cieląt śrutą poekstrakcyjną rzepakową pozwoliło na obniżenie ceny starteru o ponad 7% (Tabela 1). Ponieważ zastąpienie części białka sojowego w starterze nie pogarszało efektów odchowu cieląt, można przyjąć, że koszt żywienia zwierząt zmniejszyły się dokładnie o tyle samo.

Ciągły brak zaufania

Pomimo wyników przynajmniej kilku doświadczeń, wskazujących na możliwość efektywnego wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt, podejście do jej stosowania jest wciąż ostrożne. Za takim podejściem może przemawiać duża zmienność składu śruty poekstrakcyjnej rzepakowej (Maison, 2013; Mejicanos i wsp., 2016), w tym zawartości w niej już wspominanych glukozynolanów, a także ograniczona ilość doświadczeń na dużych stawkach cieląt oraz prowadzonych w typowych warunkach produkcyjnych.

Wyniki badań wskazują, że ewentualnym głównym, negatywnym efektem podawania cielętom paszy zawierającej śrutę poekstrakcyjną rzepakową może być pogorszenie wykorzystania paszy, wynikające z mniejszej strawności białka rzepakowego w przewodzie pokarmowym cieląt (w porównaniu do strawności białka sojowego) oraz dużej zawartości włókna. Nawet niewielkie wprowadzenie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej do paszy starterowej (5-10%) może jednakże zmniejszyć koszt paszy nawet o kilka procent (Tabela 1). Jednocześnie przynajmniej na chwilę obecną nie ma podstaw do twierdzenia, że taki udział pogorszy efekty odchowu cieląt. Hodowcy oraz producenci pasz mają także możliwość takiego komponowania składu paszy starterowej, który ograniczy do minimum ewentualne niepożądane efekty podawania w niej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej (szczegóły w dalszej części artykułu).

Warto także zaznaczyć, że w paszach starterowych dla cieląt bardzo często stosowane są inne, alternatywne dla białka sojowego jego źródła, w tym zawłaszcza DDGS oraz otręby pszenne. Ich duży udział w paszy starterowej (w przypadku niektórych dostępnych na rynku wynoszący nawet ponad 20% paszy; obserwacje autora opracowania) również negatywnie wpływa na efekty odchowu cieląt (Suarez-Mena i wsp., 2011; Hill i wsp., 2016). Biorąc pod uwagę dużą wartość składu aminokwasowego białka rzepaku dla bydła (Huhtanen i wsp., 2011), niejako unikanie nawet niewielkich udziałów śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w starterach dla cieląt, przy równoczesnym stosowaniu innych wysokobiałkowych produktów ubocznych przetwórstwa płodów rolnych, jest mało logiczne.

Praktyczne zalecenia

Ze względu na gorzki smak, uzasadnionym jest stosowanie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej przede wszystkim w granulowanych mieszankach typu starter dla cieląt. Forma granulatu uniemożliwia wybieranie (omijanie) cielętom mniej smacznych pasz, a jednocześnie pozwala na ukrycie ich gorzkiego smaku. To ostatnie można osiągnąć dodając do granulatu pasze słodkie, np. glicerynę. Jej 5% udział (w suchej masie) w granulowanej mieszance starterowej zwiększał jej pobranie przez cielęta, gdy śruta poekstrakcyjna rzepakowa stanowiła główne źródło białka w starterze (Burakowska i wsp., 2020).

Planując skład granulatu, warto również zwrócić uwagę, aby wykorzystanie w jego składzie śruty poekstrakcyjnej rzepakowej nie prowadziło do wyraźnego obniżenia zawartości skrobi, ważnego źródła energii dla cieląt. To właśnie taką sytuację uznaje się za jedną z potencjalnych przyczyn pogorszenia efektów odchowu cieląt, gdy w paszy starterowej śruta poekstrakcyjna rzepakowa jest wykorzystywana jako główne źródło białka, a więc w pełni zastępuje śrutę poekstrakcyjną sojową (Burakowska i wsp., 2021). Śruta poekstrakcyjna rzepakowa ma mniej białka niż śruta poekstrakcyjna sojowa, a jednocześnie więcej włókna. Stąd też jej duży udział w paszy (> 25%) prowadzi do zmniejszenia koncentracji skrobi, a zwiększenia trudno trawionego przez cielęta włókna. Zawartość skrobi w paszy starterowej dla cieląt powinna wynosić 30-35%.

Jak już wspomniano, potencjalny negatywny wpływ wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu cieląt dotyczy głównie pierwszych tygodni ich życia. Każde oddalenie w czasie rozpoczęcia pobierania tej paszy może więc być pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed niepożądanym pogorszeniem efektów odchowu. To z kolei można uzyskać intencyjnie podając cielętom taką paszę po ukończeniu 3-4 tygodni życia lub też żywiąc je większymi dawkami pasz płynnych, które zmniejszają pobranie pasz stałych w pierwszych tygodniach życia.

Podsumowanie

Wyniki badań ostatnich lat wskazują, że udział śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w granulowanej mieszance typu starter dla cieląt mniejszy niż 20–25% paszy lub częściowe zastąpienie w niej białka śruty poekstrakcyjnej sojowej śrutą poekstrakcyjną rzepakową (do 50-60% białka), ma potencjalnie tylko niewielki wpływ na pobranie paszy przez cielęta, efektywność jej wykorzystania oraz przyrosty masy ciała. Jednocześnie, w zależności od cen surowców paszowych, nawet niewielki udział śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w starterze może zmniejszyć jak koszt, obniżając koszty odchowu cieląt.

Dr hab. Paweł Górka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Literatura dostępna u autora (p.gorka@ur.krakow.pl)