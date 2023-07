Stanowisko Parlamentu w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) i dyrektywy w sprawie składowania odpadów zostało przyjęte przez posłów 396 głosami za, 102 przeciw, przy 102 wstrzymujących się. W sprawie rozporządzenia dotyczącego portalu emisji przemysłowych, posłowie przyjęli swój mandat negocjacyjny 563 głosami za, 51 przeciw, przy 18 wstrzymujących się.

Posłowie poparli wniosek Komisji Europejskiej o rozszerzenie IED na instalacje przemysłu wydobywczego oraz duże instalacje produkujące baterie. W doniesieniu do produkcji zwierzęcej posłowie zgodzili się z częścią wniosków KE, zaś inne odrzucili.

Posłowie podkreślili również znaczenie zapewnienia, że producenci spoza UE spełniają wymogi podobne do przepisów UE.

Posłowie głosowali również za zwiększeniem przejrzystości oraz udziału społeczeństwa w odniesieniu do licencjonowania, eksploatacji i kontroli instalacji regulowanych. Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zostałby przekształcony w unijny Portal Emisji Przemysłowych, w którym obywatele mieliby dostęp do danych na temat wszystkich zezwoleń UE i lokalnych działań zanieczyszczających środowisko.

„Lepsza ochrona środowiska nie musi prowadzić do większej biurokracji. Innowacje są kluczem do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń, a do tego potrzebujemy bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora przemysłowego. Polityka UE musi być realistyczna, ekonomicznie wykonalna i nie może zagrażać konkurencyjności. Nasze stanowisko zapewnia przedsiębiorstwom przestrzeń do działania, dając im rozsądne okresy przejściowe na przygotowanie się do nowych wymogów, przyspieszone procedury wydawania pozwoleń i elastyczność w opracowywaniu nowych technik" – stwierdził po głosowaniu sprawozdawca Radan Kanev (PPE, Bułgaria) cytowany w komunikacie.