Porozumienie Rolnicze ds. Wołowiny przyjęło strategię „Polska Wołowina 2030”. Strategia ta ma odpowiadać na wyzwania i potrzeby branży oraz starać się niwelować wpływ produkcji rolniczej na środowisko. Co ważne, strategia zawiera cele krótkoterminowe i długoterminowe, jak podkreśla Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM, zachęcając do rozmowy o tych pierwszych. Jakie są dwa najważniejsze cele krótkoterminowe?

Porozumienie Rolnicze ds. Wołowiny przyjęło strategię „Polska Wołowina 2030”. W posiedzeniu uczestniczył m.in. wiceminister rolnictwa, Krzysztof Ciecióra. Przyjęty dokument to kontynuacja strategii z 2018 r. Strategia jest sfinansowana z funduszu promocji mięsa wołowego.

Jak podkreśla branża, jest to jedyna strategia sektorowa, która przygotowana została przy udziale przedstawicieli całego łańcucha dostaw oraz administracji publicznej i świata nauki, pod patronatem ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.

Strategia Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2030” odpowiedzią na wyzwania

Strategia Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2030” to kompleksowa analiza branży wraz z wyznaczonymi celami i wyzwaniami, jakie przed nią stoją. To najważniejszy dokument dla polskiej wołowiny, który wpisuje w strategię rozwoju rynków rolnych do roku 2030.

„Strategia ma na celu wspieranie rolników, w działaniach na rzecz dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Ma odpowiadać na wyzwania i potrzeby oraz starać się niwelować wpływ produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zmiany klimatyczne” – zaznaczają przedstawiciele sektora.

Należy podkreślić, że już dzisiaj polscy producenci wołowiny są liderami w UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Żaden kraj nie przewidział w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 takiego wsparcia na rzecz dobrostanu zwierząt, jak Polska. Kwota 1,7 mld euro, to więcej niż wszystkie kraje unijne wydały w poprzednim okresie programowania na szeroko pojętą promocję dobrostanu zwierząt, jak wskazuje sektor wołowy.

Przewagę konkurencyjną zapewnia jakość i powtarzalność

Działania wynikające ze strategii są działaniami dobrowolnymi, a nie narzucanymi.

„To rolnik sam decyduje, czy chce produkować zgodnie z najwyższymi standardami. Polscy hodowcy i producenci żywca wołowego zdali ten egzamin. Nie chcemy konkurować na rynkach niską ceną, ale uzyskiwać wyższe ceny poprzez jakość opartą na dobrostanie i działaniach prośrodowiskowych. Chcemy konkurować tym co tym co mamy najlepsze: jakością i powtarzalnością, a do tego potrzebne jest wsparcie jakie może dać KPS czy KPO” – informują przedstawiciele branży.

Polski sektor wołowy wymaga rozsądnie ukierunkowanego wsparcia

Jak zaznacza Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego polski sektor wołowy wymaga rozsądnie ukierunkowanego wsparcia.

– Bez produkcji zwierzęcej trudno mówić o produkcji roślinnej. Sektor hodowli i chowu bydła mięsnego ma dzisiaj możliwości rozwoju. Wymaga rozsądnie ukierunkowanego wsparcia, które da impulsy rozwojowe. Około 300 tysięcy gospodarstw posiada bydło, a hodowla bydła mięsnego, opas bydła stały się alternatywą dla rolników wycofujących się z produkcji trzody chlewnej czy mleka – mówi Zarzecki.

Dwa najważniejsze cele krótkoterminowe

Co ważne, strategia zawiera cele krótkoterminowe i długoterminowe, jak podkreśla Zarzecki, zachęcając do rozmowy o celach krótkoterminowych - do roku 2024.

– Najważniejsze jest rozszerzenie pomocy de minimis w rolnictwie polegającej na wsparciu zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego. Takie wsparcie odbywałoby się w ramach obecnego limitu kwotowego tej pomocy i nie zwiększyłaby kosztów po stronie państwa, a dawało rolnikom zajmującym się produkcją zwierzęcą możliwość uzyskania wsparcia – tłumaczy Zarzecki.

Drugim celem wymienionym przez prezesa PZHiPBM jest ujęcie w najbliższej zmianie w Krajowym Planie Strategicznym, w ramach ekoschematów, wsparcia dla uczestników krajowego systemu jakości QMP oraz zniesienie w działaniu dobrostan zwierząt limitu 150 DJP dla uczestników systemu.

– Powyższe działanie stworzy potężną przewagę konkurencyjną polskiego sektora wołowiny. Łączy jakość z dobrostanem, co odpowiada nie tylko zapotrzebowaniu rynku w zakresie postrzegania polskiej hodowli bydła, ale również daje możliwości wsparcia dla rolników będących liderami zmian, produkujących żywiec wołowy o najwyższych parametrach jakościowych – stwierdza Zarzecki.

Rosnąca potrzeba działań prorozwojowych

Z kolei Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, podkreśla, że otwieranie nowych rynków zbytu, rosnące spożycie w kraju, zmiany oczekiwań konsumentów w stosunku do wołowiny i metod produkcji, jak również zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji zwierzęcej wzmacnia potrzebę działań prorozwojowych.