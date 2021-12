Polska wołowina wciąż zyskuje na popularności zarówno w kraju, jak i na świecie. Sektor wołowiny musi się jednak mierzyć z wieloma mitami i zarzutami. Dlatego właśnie tak ważne są wydarzenia takie jak „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!”, które pomagają budować pozbawiony mitów wizerunek polskiego mięsa wołowego.

Związek Polskie Mięso, kontynuując projekt „Szlakiem Polskiego Mięsa”, zorganizował na początku grudnia kolejne, wyjazdowe spotkanie pt. Study Tour: „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!”. Wydarzenie odbyło się w Pensjonacie Raj w Rajgrodzie. Miało ono charakter promocyjno-informacyjny i było okazją do spotkania przedstawicieli mediów ogólnopolskich, reprezentujących prasę, radio, telewizję oraz media internetowe i zapoznania się z zagadnieniami związanymi z produkcją polskiej wołowiny.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się degustacyjną kolacją przygotowaną na bazie polskiej wołowiny. Uroczysta kolacja przygotowana została przez szefa kuchni Marcina Budynka, specjalizującego się w daniach mięsnych. Poczęstunek zaprezentował ogromną różnorodność polskiej wołowiny oraz możliwości jej wykorzystania w kulinariach, zarówno w profesjonalnej pracy gastronomicznej, jak również kuchni domowej.

Pieczony antrykot, fot. Związek Polskie Mięso

Drugi dzień „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!” rozpoczął się wizytą w zakładzie mięsnym w Szczuczynie. Zakład należący do spółki Zakłady Mięsne Zakrzewscy ma być jednym z najnowocześniejszych zakładów rozbioru mięsa wołowego w Europie. Jak pierwszy zakład w Polsce będzie posiadał system pełnej identyfikacji. Obecnie znajduje się w końcowej fazie budowy. Planowe otwarcie ma nastąpić w pierwszym kwartale 2022 r.

Nowy zakład należący do spółki ZM Zakrzewscy, fot. Związek Polskie Mięso

Kolejnym punktem programu była wizyta w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła mięsnego, podczas której gospodarz przybliżył gościom historię gospodarstwa oraz przedstawił jak wygląda hodowla bydła rasy Limousine.

Wizyta w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła rasy Limousine, fot. Związek Polskie Mięso

Podczas wydarzenia poświęconego polskiej wołowinie nie mogło zabraknąć wykładu na temat faktycznego wpływu produkcji mięsa wołowego na środowisko. W roli eksperta wystąpił Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który odniósł się do najczęstszych mitów dotyczących hodowli bydła i spożywania wołowiny.

Wykład Jacka Zarzeckiego na temat faktycznego wpływu hodowli bydła na środowisko, fot. Związek Polskie Mięso

Jednym z powszechniejszych zarzutów stawianych hodowli bydła jest zużywanie 15 tys. litrów wody na wyprodukowanie 1 kg wołowiny.

Jak podkreślił Zarzecki, mit ten opera się na braku rozróżnienia trzech rodzajów wody – zielonej (zawartej w roślinach, które zjadają zwierzęta), szarej (potrzebnej do obróbki po uboju) oraz niebieskiej (wypijanej przez zwierzęta podczas ich życia). Jak podał ekspert, 90 proc. wody niezbędnej do produkcji wołowiny stanowi woda zielona, 3 proc. woda szara, zaś woda niebieska 4 proc. Ponadto nowsze badania wskazują, że do produkcji 1 kg wołowiny potrzeba od 70 do 540 litrów wody niebieskiej, która może być wykorzystywana przez ludzi, jak dodał Zarzecki.

– Staramy się walczyć z tymi mitami, ale niestety z pewnymi utartymi schematami coraz trudniej jest wygrać. Może dlatego, że konsumenci nie korzystają z wiedzy eksperckiej, tylko z Internetu, gdzie najczęściej pojawiają się takie informacje – wskazał.

Zwieńczeniem dnia były warsztaty kulinarne z szefem kuchni Marcinem Budynkiem, który przybliżył uczestnikom kulinarne tajniki przygotowywania mięsa wołowego, a następnie zaserwował kolację degustacyjną.

Warsztaty kulinarne z szefem kuchni Marcinem Budynkiem, fot. Związek Polskie Mięso

Na koniec warsztatów, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, wręczony przez Witolda Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso.

„Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!” to unikalne wydarzenie, które pomaga budować pozbawiony mitów wizerunek polskiego mięsa wołowego. Uczestnicy mogli zdobyć merytoryczne informacje na temat produkcji polskiej wołowiny oraz jej walorów smakowych i jakościowych.