Styburski: Ubojnie i pośrednicy jak w szale szukają żywca wołowego

Ceny bydła w skupie sukcesywnie rosną, a jego podaż jest ograniczona, przez co kupujący muszą niemal wyrywać sobie z rąk pojawiający się na rynku towar – uważa Wojciech Styburski, prezes Grupy Producentów Rolnych Agrointegracja.pl

- Zakłady ubojowe i pośrednicy jak w szale szukają żywca wołowego. Wpływa na to zwiększony popyt na mięso czego wynikiem jest wzrost ceny elementów (rostbef z/k wzrost ceny o 5,3 proc.) zauważa Wojciech Styburski.

W jego opinii na obecnej sytuacji zyskują, także rolnicy, którzy to obecnie sprzedają byki w wieku do 2 lat, praktycznie w cenie zakupionych rok temu odsadków (ceny żywca bydła do 2 lat - ok. 13zł/kg żywej wagi).

- Obserwując aktualny trend stawiam wniosek, iż żywiec wołowy jeszcze zdrożeje, ponieważ zakłady ubojowe w ostatnim czasie zakupiły o 4 proc. mniej zwierząt w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wysoka cena oraz wzrost kosztów i ograniczony dostęp do środków produkcyjnych powinien zmotywować hodowców do jeszcze skuteczniejszego wykorzystania posiadanych zasobów – uważa prezes Grupy Producentów Rolnych Agrointegracja.pl.

Jego zdaniem, hodowcy powinni obecnie szczególnie zwrócić uwagę na status zdrowotny zwierząt i realizacje szeroko zakrojonej profilaktyki zdrowia zwierząt oraz specjalistyczne zbilansowanie składników paszowych, aby osiągnąć jak najlepsze przyrosty oraz zmniejszać współczynnik konwersji paszy FCR (Feed Conversion Ratio).