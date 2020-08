Sukces naukowców w izolowaniu komórek macierzystych u bydła

Wytwarzanie embrionalnych komórek macierzystych z dużych gatunków zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, jest ważne dla testów genetycznych, inżynierii genomu i badania chorób ludzi.

Od ponad 35 lat naukowcy bez większego powodzenia usiłują izolować embrionalne komórki macierzyste u krów. W odpowiednich warunkach embrionalne komórki macierzyste mogą rosnąć w nieskończoność i tworzyć każdy inny typ komórki lub tkanki, co ma ogromne znaczenie dla tworzenia genetycznie lepszych krów.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis zaprezentowali nowy system hodowli, który pozwala im skutecznie uzyskiwać komórki macierzyste przy niemal każdej próbie.

Komórki bydła mogą stanowić lepszy model terapii ludzkimi komórkami macierzystymi. Myszy i szczury są czasami zbyt małe, aby wykazać, czy określone terapie będą działać na ludziach.

- To może zrewolucjonizować sposób, w jaki zajmujemy się genetyką o rzędy wielkości - powiedział autor badania Pablo Ross, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zootechnice w Kolegium Nauk Rolniczych i Środowiskowych UC Davisa.

Już za kilka lat naukowcy mogliby przyspieszyć proces ulepszania pokoleń o dziesięciolecia.

- Za dwa i pół roku możesz mieć krowę, której wyhodowanie zajęłoby ci około 25 lat. Będzie jak krowa przyszłości. Dlatego jesteśmy tym tak podekscytowani - powiedział Ross.

Krowa przyszłości może mieć więcej mięśni, produkować więcej mleka, emitować mniej metanu lub łatwiej przystosować się do cieplejszego klimatu.

Ross przewiduje, że odkrycia pomogą przemysłowi hodowlanemu stać się bardziej zrównoważonym. - Zwierzęta, które są bardziej wydajne i mają lepszy dobrostan, które mogą mieć większą odporność na choroby, są lepsze dla wszystkich - powiedział Ross.