Światowy rynek mleka znajduje się we wzrostowej fazie cyklu

Światowy rynek mleka znajduje się obecnie we wzrostowej fazie cyklu, co oznacza, że kolejne kwartały również będą korzystne dla producentów mleka. Pod koniec bieżącego roku cena może zbliżyć się do 1,60 zł/l, jak informuje Jakub Olipra, ekonomista z Credit Agricole.

– Obecna sytuacja na rynku mleka jest bardzo dobra, co widać w cenach skupu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ceny skupu to jedno, a drugie to ceny pasz, które również są wysokie. Jest to związane z sytuacją w Chinach, które odbudowały pogłowie trzody chlewnej i potrzebują je wyżywić, więc sprowadzają dużo zbóż, co w połączeniu z sytuacją podażową na światowym rynku zbóż, relatywnie niskimi zapasami i samymi żniwami oddziałuje w kierunku wzrostu pasz – jak informuje Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole.

Jak wskazuje nasz rozmówca, relatywnie wysoka cena mleka wynika z ograniczonej podaży białego surowca wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, tj. UE, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii oraz Australii, oraz jednoczesnego silnego popytu na produkty mleczne, głównie ze strony Chin kupujących znaczne ilości serwatki wykorzystywanej do produkcji pasz dla trzody chlewnej.

– W naszej ocenie światowy rynek mleka znajduje się obecnie we wzrostowej fazie cyklu, co oznacza, że kolejne kwartały również będą korzystne dla producentów mleka. Pod koniec bieżącego roku cena może zbliżyć się do 1,60 zł/l. Oczywiście jest kilka czynników ryzyka dla tej prognozy. Wszystko zależy od tego jak czwarta fala pandemii wpłynie na światową gospodarkę. Pojawiają się informacje o wzroście zakażeń w Chinach, które do tej pory bardzo dobrze radziły sobie z pandemią i były czynnikiem stabilizującym światowy rynek mleka. Bez Chin przejście suchą stopą przez pandemię nie byłoby możliwe dla rynku mleka – zaznaczył Olipra. – Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to czeka nas jeszcze kilka kwartałów wzrostu, zarówno jeśli chodzi o produkty mleczarskie, jak i ceny skupu mleka – podkreślił.