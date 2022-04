Zobacz galerię

Popularność polskiej wołowiny wciąż rośnie, jednak sektor musi się mierzyć z rosnącymi wymaganiami i wieloma mitami. Prawdziwe oblicze produkcji żywca wołowego oraz sposoby branży na zmierzenie się ze stojącymi przed nią wyzwaniami przedstawione zostały podczas spotkania „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!”.

Związek Polskie Mięso, kontynuując projekt „Szlakiem Polskiego Mięsa”, zorganizował w grudniu kolejne spotkanie pt. Study Tour: „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!”. Miało ono charakter promocyjno-informacyjny i było okazją do spotkania przedstawicieli mediów ogólnopolskich i zapoznania się z zagadnieniami związanymi z produkcją polskiej wołowiny.

Polska wołowina – wiele możliwości

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się degustacyjną kolacją przygotowaną na bazie polskiej wołowiny przez szefa kuchni Marcina Budynka specjalizującego się w daniach mięsnych. Poczęstunek zaprezentował ogromną różnorodność możliwości wykorzystania polskiej wołowiny, zarówno w profesjonalnej pracy gastronomicznej, jak i kuchni domowej.

Zakład mięsny – identyfikacja do sztuki

Drugi dzień „Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!” rozpoczął się wizytą w zakładzie mięsnym należącym do spółki Zakłady Mięsne Zakrzewscy. Zakład mięsny w Szczuczynie, znajdujący się w końcowej fazie budowy, ma być jednym z najnowocześniejszych zakładów rozbioru mięsa wołowego w Europie. Planowe otwarcie ma nastąpić w pierwszym kwartale 2022 r. Motywacją do budowy nowego zakładu był przede wszystkim wzrost popytu na polską wołowinę.

Jak podkreślają przedstawiciele ZM Zakrzewscy, zakład będzie charakteryzował się rozwiązaniami unikalnymi na skalę europejską, m.in. systemem pełnej identyfikacji.

– Jako pierwszy zakład w Polsce będziemy posiadali system pełnej identyfikacji. Jeśli pójdziecie Państwo do sklepu i przyjrzycie się etykiecie na elemencie wołowym, to znajdziecie numer partii. My idziemy o 5 kroków dalej. Oferowane przez nas produkty będzie można przypisać do poziomu konkretnej sztuki. Będziemy posiadali informację, z którego zwierzęcia pochodzi dany element – tłumaczył Paweł Zakrzewski, prezes Zakładów Mięsnych Stanisławów Sp. z o. o., które również należą do grupy ZM Zakrzewscy.

Wydajność linii ubojowej w nowym zakładzie ma wynosić 60 szt./h. W strefie uboju znajdować się będą dwie klatki ubojowe, umożliwiające zarówno ubój konwencjonalny, jak i religijny.

Zakład wyposażony będzie w 7 chłodni półtusz oraz 4 chłodnie ćwierci. Zastosowane technologie pozwalają również na niemal dowolne zaprogramowanie metodologii sortowania półtusz i ćwierci w chłodniach – klasami, wiekiem, płcią, masą. Możliwe jest też wywołanie konkretnej sztuki do strefy ćwiartowania w dowolnym momencie, niezależnie od jej położenia w komorze.

Projektując nowy zakład, firma położyła nacisk na rozwiązania redukujące jego wpływ na środowisko, m.in. decydując się na kogenerację (w jednym procesie technologicznym wytwarzane są energia elektryczna i ciepło) oraz własne ujęcie wody wraz ze stacją jej uzdatniania i oczyszczalnią ścieków. Rozważany jest również system związany z oczyszczaniem zużytej wody, jednak na razie znajduje się w fazie projektu.

Dobra hodowla wołowiny to podstawa

Kolejnym punktem programu była wizyta w gospodarstwie zlokalizowanym we wsi Kożuchy (woj. warmińsko-mazurskie), w którym prowadzona jest hodowla bydła mięsnego. Podczas odwiedzin ojciec gospodarza przedstawił gościom, jak wygląda hodowla bydła rasy limousine oraz przybliżył historię gospodarstwa, które kilkanaście lat temu zrezygnowało z produkcji mlecznej na rzecz hodowli bydła mięsnego. Jak tłumaczył Świderski, materiał hodowlany z gospodarstwa sprzedawany jest do innych polskich stad, zaś na ubój trafiają jedynie sztuki nieprzechodzące przez sita selekcji.

Przygoda Świderskich z bydłem mięsnym rozpoczęła się od sprowadzenia kilkudziesięciu sztuk bydła rasy limousine z Francji. Z tego kraju sprowadzane są również wszystkie buhaje kryjące. Obecnie w gospodarstwie utrzymywane jest ok. 220 sztuk bydła.

Świderscy stawiają na dobrą genetykę, dbałość o warunki zoohigieniczne oraz dobrostan zwierząt.

Produkcja mięsa wołowego a środowisko – fakty i mity

Podczas wydarzenia poświęconego polskiej wołowinie nie mogło zabraknąć wykładu na temat faktycznego wpływu produkcji mięsa wołowego na środowisko. W roli eksperta wystąpił Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który odniósł się do najczęstszych mitów dotyczących hodowli bydła i spożywania wołowiny.

Jednym z powszechniejszych zarzutów stawianych hodowli bydła jest zużywanie 15 tys. l wody na wyprodukowanie 1 kg wołowiny. Jak podkreślił Zarzecki, mit ten opiera się na braku rozróżnienia trzech rodzajów wody – zielonej (zawartej w roślinach, które zjadają zwierzęta), szarej (potrzebnej do obróbki po uboju) oraz niebieskiej (wypijanej przez zwierzęta podczas ich życia). Jak podał ekspert, 90 proc. wody niezbędnej do produkcji wołowiny stanowi woda zielona, 3 proc. woda szara, zaś woda niebieska 4 proc. Ponadto nowsze badania wskazują, że do produkcji 1 kg wołowiny potrzeba od 70 do 540 l wody niebieskiej, która może być wykorzystywana przez ludzi, jak dodał Zarzecki.

Kolejną kontrowersyjną kwestią jest emisja gazów cieplarnianych. Powtarza się, że blisko 15 proc. emisji pochodzi z produkcji zwierzęcej, jednak w UE rolnictwo emituje niewiele ponad 8 proc. gazów cieplarnianych, z czego produkcja zwierzęca niecałe 4 proc., i z roku na rok ilość ta się zmniejsza, ponieważ produkujmy coraz bardziej efektywnie, jak podkreślił Zarzecki

Ekspert odniósł się również do produkcji ekologicznej żywca wołowego w Polsce, która – jak dodał – praktycznie nie istnieje, ograniczając się do 8 tys. krów mięsnych. Zdaniem Zarzeckiego główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak zachęt do ekologicznej produkcji żywca wołowego. W jego opinii większość hodowców spełnia warunki niezbędne do certyfikacji i niewielkie zachęty mogłyby zdecydowanie zmienić sytuację, szczególnie w dobie nacisków na rozwój produkcji ekologicznej.

– Sądzę, że przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym i wsparciu państwa Polska w krótkim czasie może stać się liderem w dwóch zakresach, tj. w produkcji wysokiej jakości ekologicznego mięsa wołowego oraz w zakresie dobrostanu zwierząt – zaznaczył Zarzecki.

Promocja polskiej wołowiny

Zwieńczeniem dnia były warsztaty kulinarne z szefem kuchni Marcinem Budynkiem, który przybliżył uczestnikom tajniki przygotowywania mięsa wołowego, a następnie zaserwował kolację degustacyjną.

Na koniec warsztatów każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, wręczony przez Witolda Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso.

„Szlakiem Polskiego Mięsa – smakuj wołowinę!” to unikalne wydarzenie, które pomaga budować pozbawiony mitów wizerunek polskiego mięsa wołowego. Uczestnicy mogli zdobyć merytoryczne informacje na temat produkcji polskiej wołowiny oraz jej walorów smakowych i jakościowych.