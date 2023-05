Prace prowadzone w ramach projektu CalfCam skupiły się głównie na postawie krowy, tj. stworzeniu modelu „Postawy krowy”, co pozwala wyciągać wnioski dotyczące jej zachowania i identyfikować problemy. Drugim aspektem były skurcze przedporodowe, których identyfikacja i ocena intensywności pozwala prognozować czas nastąpienia porodu i zawczasu powiadomić hodowcę.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładziony jest na rozwój technologii monitorujących stan stada i poszczególnych sztuk. Nowymi technikami, nad których zastosowaniem prowadzi się w ostatnim czasie badania, są wizja komputerowa oraz uczenie głębokie, a w szczególności konwolucyjne sieci neuronowe (ang. CNN – Convolutional Neural Network), jak tłumaczył nam Krzysztof Gwardys, prezes zarządu Promity sp. z o.o., podczas tegorocznej Zimowej Szkoły Hodowców Bydła.

Zalety wykorzystania kamer

Podstawą do wykorzystania powyższych technik jest strumień wideo pochodzący z kamer umieszczonych w oborze. Z tego źródła danych korzysta także system wczesnego wykrywania porodu u krów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli CalfCam oferowany przez Promity.

– Warto zwrócić uwagę, że sensor, jakim są kamery, jest nieinwazyjny. To właśnie odróżnia nasz system od innych rozwiązań do monitorowania stada. CalfCam nie wymaga szczególnego przystosowania zwierzęcia ani żadnych dodatkowych zabiegów, co zapewnia zwierzętom naturalniejsze warunki. Ponadto, co jest dużą zaletą, zwierzę nie wie, że jest obserwowane, dzięki czemu monitoring nie wpływa na jego zachowanie, co pozawala zebrać niezafałszowane dane o zwierzętach i ich zachowaniu – podkreślił Gwardys.

Postawa krowy oraz skurcze przedporodowe – dwa filary systemu

Prace prowadzone przez Promity, w ramach projektu CalfCam, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie skupiły się głównie na postawie krowy, tj. stworzeniu modelu „Postawy krowy”, co pozwala wyciągać wnioski dotyczące jej zachowania, np. określenie czy zwierzę przez dłuższy czas leży może być wykorzystanie np. do identyfikacji hipokalcemii występującej po porodzie. Drugim aspektem były skurcze przedporodowe i wycielenia. Identyfikacja skurczów przedporodowych i ich intensywności pozwala prognozować czas nastąpienia porodu z pewnym wyprzedzeniem i zawczasu powiadomić hodowcę.

System identyfikuje już pierwsze skurcze przedporodowe

– Naszym założeniem było stworzenie systemu nie tylko skutecznego, ale i prostego w obsłudze. Składa się on więc z kamery i niewielkiego urządzenia do zamontowania w boksie porodowym. System identyfikuje już pierwsze skurcze przedporodowe, a na ok. 20 minut przed porodem wysyła do hodowcy powiadomienie SMS – tłumaczył nasz rozmówca.

Skuteczność systemu jest bardzo wysoka, jak zapewniał Gwardys dodając, że przy systemach sztucznej inteligencji uznaje się, że wykrywalność powyżej 80 proc. jest bardzo dobra, zaś w przypadku CalfCam jest to 96 proc. i to dla jednego skurczu, co oznacza, że w odniesieniu do porodu ogółem skuteczność jest jeszcze wyższa.

W planach identyfikacja hipokalcemii, porażenia poporodowego oraz kulawizn

W ocenie naszego rozmówcy system ten jest bardzo rozwojowy. Na razie służy do predykcji wycieleń, ale w przyszłości firma planuje rozszerzyć go o inne pomocne analizy stanu krów. Przede wszystkim będą to hipokalcemia i porażenie poporodowe.

– W przypadku tego drugiego jesteśmy już w fazie badań i sądzę, że niedługo system zostanie rozszerzony o ten element. W dłużej perspektywie chcemy dodać także wykrywanie kulawizn – informował Gwardys.

– Chcielibyśmy rozwinąć system także o funkcję wykrywania dystocji, jednak wiąże się to ze znacznym problemem w zbieraniu danych. Ze względu na niższą częstotliwość występowania trudnych porodów, zgromadzenie niezbędnej ilości danych wymaga zdecydowanie więcej czasu. Jednak sądzę, że gdy zbierzemy te dane, to jest szansa na takie udoskonalenie – dodał nasz rozmówca.