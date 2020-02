Targi Ferma 2020 w Łodzi otwarte dla hodowców do niedzieli

Dziś i jutro można jeszcze odwiedzić Międzynarodowe Targi Ferma, na której rolnicy znajdą wszystko co potrzebne do prowadzenia hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu.

Dla zwiedzających dostępna jest duża powierzchnia wystawowa, na której swoje produkty i usługi będzie prezentować ok. 250 wystawców. Stwarza to okazję do przeprowadzenia rozmów branżowych, zapoznania się z wachlarzem nowych produktów i usług hodowlanych, ale również do dokonania korzystnych transakcji, gdyż na targach zazwyczaj firmy oferują spore rabaty.

Po wczorajszej dawce wiedzy z zakresu hodowli bydła i drobiu, dziś kontynuacja edukacji dotyczącej hodowli bydła. Tego dnia odbędzie się również konferencja dotycząca trzody chlewnej, na którą część osób wybrało się już wczoraj ze względu na rozbieżne oznaczenie jej terminu w różnych źródłach.

Dziś m.in. odbędzie się sesja zorganizowana przez PFHBiPM, na której zostaną omówione zalety korzystania z programu do zarządzania stadem “Stado OnLine”, a także rola raportów dostarczanych rolnikom w podejmowaniu decyzji hodowlanych.

Tradycyjnie odbędzie się również sesja dotycząca produkcji pasz z użytków zielonych. Eksperci odpowiedzą na pytania, czy użytki zielone mogą stanowić wyłączne źródło paszy w żywieniu bydła oraz jak zarządzać użytkami zielonymi w obliczu suszy.

Hodowcy trzody chlewnej usłyszą m.in. o bioasekuracji w chlewni, a także planowaniu produkcji w aspekcie bezpieczeństwa i efektywności. Z kolei prof. dr hab. Zygmunt Pejsak zamierza odpowiedzieć na pytanie, czy da się ochronić polską produkcję świń przed ASF?

Podczas imprezy odbędą się również dwie debaty, pt. „Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska? – fakty i mity" oraz „Wyzwania polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”. Dodatkowo dla zwiedzających dostępna będzie Strefa Wiedzy, gdzie eksperci w swoich dziedzinach postarają się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące hodowców pytania.

Serdecznie zapraszamy również do odwiedzania stoiska Farmera, zlokalizowanego pod numerem D15 na Hali EXPO.