Targi Ferma w Łodzi tylko w wersji online

Niestety pojawiła się informacja o odwołaniu kolejnej ważnej imprezy w kalendarzu rolniczym. W przyszłym roku nie odwiedzimy hal targowych w Łodzi, gdzie odbywały się co roku Targi Ferma.

- Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, jej trudny do prognozowania rozwój w Polsce i na świecie oraz w związku z decyzją administracyjną Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Łódzkiego o stworzeniu na terenie hali EXPO szpitala tymczasowego i wyłączeniem ww. obiektu z działalności targowej do 30 kwietnia 2021 roku, z przykrością podjęliśmy decyzję o odwołaniu przyszłorocznej edycji FERMY (19-21 lutego 2021) – poinformował organizator wydarzenia.



FERMA 2021 zostanie jednak zrealizowana w wersji online i dostępna będzie na stronie www.targiferma.com.pl w dniach 1 – 28 lutego 2021. Konferencja naukowo-techniczna towarzysząca imprezie, odbędzie się na żywo, również w wersji on-line, w dniach 19-20 lutego 2021.



Organizator podaje jednocześnie datę kolejnej edycję targów FERMA, która odbędzie w hali EXPO/MOSiR w Łodzi w dniach 18-20 lutego 2022 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że wówczas powrócimy już do normalnego funkcjonowania i Targi w tym terminie się odbędą.