Rolnictwo zrównoważone to ważny kierunek, w którym zmierza współczesne rolnictwo. Zagadnienia te w kontekście produkcji zwierzęcej będziemy poruszać podczas sesji „Produkcja mleka” na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Sam potencjał odmiany kukurydzy nie gwarantuje sukcesu w przygotowaniu kiszonkowej bazy pokarmowej. Równie ważny jest proces jej produkcji

W ramach rolnictwa zrównoważonego powinny być realizowane jednocześnie trzy cele: środowiskowy, ekonomiczny i społeczny

Jak ma się rolnictwo zrównoważone do produkcji wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy? Na to pytanie odpowiedzi udzieli Wojciech Pieczewski, Manager ds. kukurydzy kiszonkowej w firmie Bayer, podczas swojego wystąpienia na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie.

Współczesna produkcja mleka, jak i cała branża rolna stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest transformacja w kierunku rolnictwa zrównoważonego. W jego obrębie powinny być zrealizowane równocześnie trzy cele: środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Oczekuje się by produkcja rolna charakteryzowała się dbałością o środowisko i dobrostan zwierząt oraz akceptacją społeczną, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności gospodarstw na wysokim poziomie – mówi Pieczewski.

Jakie rozwiązania oferuje Bayer?

Jak podkreśla Pieczewski, zainicjonowane przez Komisję Europejską zmiany dotyczą całego łańcucha dostaw. Nie tylko hodowców bydła, czy spółdzielni mleczarskich, ale także firm dostarczających rozwiązania i środki do produkcji rolnej. Powinny być one ogólnodostępne i pomagać w realizacji założeń rolnictwa zrównoważonego. Do takich rozwiązań w firmie Bayer należy m.in. platforma FieldView, która umożliwia zastosowanie zmiennej normy wysiewu kukurydzy, precyzyjne dawkowanie nawozów, czy mapowanie plonu.

Kolejny przykład to oferowane przez Bayer – właściciela marki Dekalb nasiona będące efektem realizacji zaawansowanych programów hodowlanych, przez specjalistów mających świadomość postępujących zmian klimatycznych i wysokich oczekiwań rolników. W przypadku kukurydzy ziarnowej odmiany o podwyższonej tolerancji na różnego rodzaju stresy, jak np. niedobory wody czy wysokie temperatury objęte są programem Field Shield. Odmiany kiszonkowe wyróżniające się pod względem wysokiego plonu suchej masy z hektara, dużego udziału skrobi oraz podwyższoną strawnością włókna objęte są z kolei programem Silo Extra – wymienia Pieczewski.

Zdaniem eksperta, sam potencjał odmiany nie gwarantuje sukcesu w przygotowaniu kiszonkowej bazy pokarmowej. Równie ważny jest proces jej produkcji. Klienci firmy Bayer mogą liczyć na doradztwo na każdym etapie jej przygotowania – od wyboru odmiany po audyt kiszonkowy, sprawdzający parametry zakiszonego materiału.