O wysokiej jakości produktów decydują coraz częściej nowoczesne technologie wykorzystane w procesie produkcji. Co ważne, nie tylko poprawiają one jakość produktów, ale również są przyjaźniejsze dla środowiska, jak podkreśla UPEMI.

Zdecydowana większość konsumentów jest przekonana, że o wysokiej jakości produktów świadczą przede wszystkim wykorzystane surowce i krótki skład, ewentualnie użycie jak największej ilości naturalnych dodatków, np. w postaci przypraw. Oczywiście mają rację. Okazuje się jednak, że jest element, który wymyka się świadomości statystycznego konsumenta.

Nowoczesne technologie decydują o jakości produktów mięsnych

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego podkreśla, że o wysokiej jakości produktów decydują coraz częściej nowoczesne technologie. Co ważne, nie tylko poprawiają one jakość produktów, ale również są przyjaźniejsze dla środowiska. Jedną z branż, która wykorzystuje takie rozwiązania jest branża mięsna.

– Technologie produkcji mięsa i przetworów mięsnych zmieniają się na naszych oczach. Uważam, że o wprowadzanych innowacjach należy mówić częściej, ponieważ nie dostarczają one korzyści jedynie producentom, ale przede wszystkim konsumentom, dlatego powinni oni poznać ich zalety, a także to, co robi lub planuje robić branża mięsna, tak aby spełniać coraz wyższe ich wymagania – mówi Jolanta Ciechomska, ekspertka projektu „Wyzwanie QAFP” realizowanego przez UPEMI. – Liczba innowacji zwiększa się z roku na rok i jestem przekonana, że w przyszłości systemy jakości żywności będą musiały zacząć je uwzględniać w procesie akredytacji produktów – dodaje.

Transport produktów wewnątrz zakładu. Wystarczy taśma i napęd?

Obecna technika i wiedza naukowa pozwalają na poprawę jakości produktów na praktycznie każdym etapie ich drogi na nasze stoły. Nie jest tajemnicą, że duże zakłady przetwórcze wykorzystują nowoczesne linie produkcyjne, które ułatwiają transport produktów wewnątrz zakładu. Pozornie może wydawać się, że takie rozwiązania są proste, że wystarczy taśma i napęd.

– Innowacje sprawiają, że nawet pozornie proste urządzenia mogą być jeszcze doskonalsze, a przede wszystkim służyć poprawie jakości produktów spożywczych. Mięso i produkty mięsne podczas transportu wewnątrz zakładu mają cały czas kontakt z taśmą. Postanowiliśmy więc zastosować technologię umożliwiającą produkcję taśm, których powierzchnia wykazywałaby właściwości antybakteryjne – mówi Marcin Zadroga, dyrektor marketingu firmy Modernplast. – Co ważniejsze nasz pomysł opiera się na biokompatybilnych elementach. Choć z naszych technologii korzystają przedsiębiorcy, to najbardziej zyskują na nich konsumenci. Nasza technologia nie zawiera metali ciężkich, szkodliwych substancji, biocydów lub nanomateriałów. Podstawą rozwiązana jest cynk. Pierwiastek ten znajduje się w ludzkiej skórze, a jego zadaniem jest walka z wirusami i bakteriami. Co ciekawe do niedawna uważano, że taką rolę może pełnić srebro, jednak ostatnie badania naukowe przeprowadzone przez WHO dowodzą, że może to być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Stosujemy również technologie wykorzystujące pole elektryczne, które wydłuża czas przydatności mięsa do spożycia. Wszystko to sprawia, że końcowy produkt, mimo technologii, która powszechnie kojarzona jest z czymś sztucznym, ma wyższą jakość i jest bliższy naturze niż kiedykolwiek – dodaje.

Przedłużenie terminu przydatności do spożycia

Od momentu, kiedy człowiek zaczął jeść mięso głównym problemem było przedłużenie jego terminu przydatności do spożycia. Połowicznym rozwiązaniem jest oczywiście obróbka termiczna: wędzenie, suszenie, gotowanie lub pieczenie. Przez długi czas wykorzystywano w tym celu sól. Następnie przyszedł czas pasteryzacji. Obecnie stosowane rozwiązania przypominają nieco filmy science-fiction i oparte są na plazmie, jak informuje UPEMI.

– Tradycyjna pasteryzacja oparta na wysokich temperaturach jest skuteczna pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności ma jednak podstawową wadę. Ludzie, którzy jedzą mięso cenią je za walory smakowe, które są niwelowane przez wysoką temperaturę. Stosowana przez nas technologia pasteryzacji plazmowej likwiduje ten problem. Bezpieczeństwo mięsa jest zapewnione, bez ingerencji w jego strukturę, smak i konsystencję. Obecnie pracujemy również nad pasteryzacją ultradźwiękami – wyjaśnia Michał Nowakowski z firmy Promis-Tech.