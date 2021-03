Telus o „piątce dla zwierząt”: Ta sprawa już została zamknięta

Na temat "piątki dla zwierząt" nie rozmawiamy. Ta sprawa już została zamknięta. Wyraźnie było to powiedziane, powiedział Robert Telus na antenie RMF FM. Czasy się zmieniają, sytuacja się zmienia i chcę panu powiedzieć, że "piątka dla zwierząt" to jest sprawa zamknięta. I to mówię jako przewodniczący komisji rolnictwa, jak stwierdził.

Robert Telus, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa, podczas rozmowy z Marcinem Zaborskim na antenie RMF FM wielokrotnie potwierdził, że „piątka dla zwierząt” to sprawa zamknięta.

– Panie redaktorze, oczywiście na temat "piątki dla zwierząt" nie rozmawiamy. Ta sprawa już została zamknięta. Wyraźnie było to powiedziane – powiedział Telus.

Dziennikarz RMF FM wspomniał o rozmowie z 26 listopada, w czasie której Robert Telus stwierdził, że prace nad nową "piątką dla zwierząt" trwają w ministerstwie rolnictwa i jest w nie zaangażowany minister Puda. W odpowiedzi poseł PiS odparł, że „czasy się zmieniają”.

– To było w listopadzie. Czasy się zmieniają, sytuacja się zmienia i chcę panu powiedzieć, że "piątka dla zwierząt" to jest sprawa zamknięta. I to mówię jako przewodniczący komisji rolnictwa – powiedział Telus.

Dopytywany czy „nie będzie nowej ustawy o ochronie zwierząt” Telus odpowiedział, że „jeżeli mówimy o „piątce dla zwierząt” to sprawa jest zamknięta”. Nie wiadomo jednak z czego wynika nagła zmiana planów, ponieważ jak stwierdził „Nie powiem dlaczego, bo po prostu nie wiem. Wiem, że ta sprawa została zamknięta”.

– PiS miał taki projekt jeszcze w 2017 roku. Tam był i zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakaz trzymania psów na łańcuchach, i wyższe standardy opieki nad zwierzętami, w schroniskach. I zakaz hodowli zwierząt na futra. I wtedy prezes Kaczyński mówił tak: "To powinno być niedopuszczalne. My nie możemy być krajem drugiej kategorii. I rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą. I to jest krok w tym kierunku". Minęło kilka lat, trzymając się tych słów prezesa Kaczyńskiego, my wciąż jesteśmy krajem nieprawdziwej Europy – mówił Zaborski.

– Jeżeli mówimy o ochronie zwierząt, my tu mówimy o bezpieczeństwie zwierząt. Panie redaktorze, ja jestem rolnikiem i znam wielu rolników, dla których ta sprawa jest bardzo ważna. Bardzo często w mediach przedstawia się sytuację tak, że to rolnicy to są ci niedobrzy, to rolnicy się znęcają nad zwierzętami. To nie jest tak, to jest fałsz i to wielki fałsz. Każdemu rolnikowi, prawdziwemu rolnikowi zależy na tym, aby zwierzęta były bezpieczne – odpowiedział poseł PiS.

Na ponowne pytanie redaktora Zaborskiego o przyczyny odstąpienia od tej ustawy, polityk wskazał, że „jeżeli mówimy o bezpieczeństwie zwierząt, to takie regulacje może będą przygotowywane” jednak wspominał głównie o „zwierzętach hodowlanych domowych”.

– Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie zwierząt to oczywiście takie regulacje może będą przygotowane. Ja w tej chwili nie mogę powiedzieć, ale myślimy o tym. Ale mówimy o bezpieczeństwie zwierząt, szczególnie też o bezpieczeństwie tych małych zwierząt, które są bardzo często maltretowane, nie tylko, jak w prasie przedstawiają często, gdzieś tam w gospodarstwie. Tylko mówimy tutaj o (…) też tych zwierzętach hodowlanych domowych. Jeżeli mówimy o takim bezpieczeństwie to na pewno będziemy nad tym pracować, bo nam wszystkim zależy, żeby zwierzęta były utrzymywane w normalnych warunkach – mówił Rober Telus.

Polityk potwierdził również, że w tym momencie nie są przygotowywane przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra.