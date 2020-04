Termowizja vs. kulawizny

Koszty wystąpienia kulawizny są wysokie, a jej skutki długotrwałe, dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie problemu, podjęcie leczenia oraz prób zlikwidowania przyczyny. Nowoczesne technologie mogą być nieocenioną pomocą w wykrywaniu stanów zapalnych i szybkiej reakcji ze strony hodowcy.

Dbałość o zdrowotność kończyn jest jedną z podstawowych kwestii związanych z hodowlą bydła. Kulawizny należą do głównych przyczyn brakowania w stadzie. Wszelkiego rodzaju utrudnienia w przemieszczaniu się, poza zbędnym dyskomfortem zwierząt, powodują ograniczenie pobrania pasz, konsekwencją czego jest spadek wydajności oraz kondycji. Ponadto zauważalne są problemy z niższą aktywnością płciową, z zacieleniem, oraz wyrażaniem naturalnego behawioru np. w czasie rui. Skutki mogą być długotrwałe, a koszty wynikające z wymienionych konsekwencji, oraz związane z leczeniem kulejących sztuk są wysokie, dlatego tak ważna jest profilaktyka i jak najszybsze wykrycie problemu. Wedle niektórych szacunków koszt wystąpienia kulawizny to nawet kilkaset złotych na jedną sztukę.

Czyste posadzki, kąpiele racic, prawidłowa ich korekcja to niezbędne działania profilaktyczne. Ostatnio więcej uwagi poświęca się również wpływowi stresu cieplnego na zdrowotność racic. Jednak nawet cały szereg działań profilaktycznych może nie ustrzec stada przed kulawiznami. W takim wypadku najważniejsze jest szybkie rozpoznanie problemu, określenie przyczyny i leczenie prowadzone równocześnie z działaniami mającymi na celu zlikwidowanie przyczyny, o ile jest to możliwe.

Proces rozpoznania problemu jest o tyle kłopotliwy, że objawy najłatwiejsze do zaobserwowania, tj. spadek wydajności, niechęć do przemieszczania się, utykanie, czy odciążanie kończyny, sugerują pewne zaawansowanie problemu. Z pomocą w szybszym wykryciu stanów chorobowych mogą przyjść nowoczesne rozwiązania technologiczne jak pedometry rejestrujące aktywność ruchową zwierząt czy urządzenia termowizyjne.

Badanie termowizyjne polega na bezdotykowej ocenie rozkładu temperatury na powierzchni obiektu np. ciała zwierzęcia. Urządzenia termowizyjne dokonują pomiarów promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt i w zależności od wyniku pomiaru dla poszczególnych pikseli, promieniowanie przetwarzane jest na odpowiedni opór elektryczny, po czym dane poziomy oporów zamieniane są na cyfrowy obraz, wizualizowany za pomocą palety kolorów, gdzie określona temperatura oznaczona jest przynależnym jej kolorem. Obraz taki nazywamy termogramem.

Zdrowy organizm charakteryzuje się pewną symetrią rozkładu temperatur, zaś termowizja pozwala na szybkie wyrycie anomalii temperaturowych, które towarzyszą rozwijającym się stanom zapalnym. Pozwala to określić, które zwierzęta wymagają kontroli lub leczenia jeszcze przed nasileniem się stanu zapalnego w stopniu generującym zauważalne skutki.

Oczywiście istotna jest cena urządzenia. Na rynku dostępne są produkty różnej jakości, a to pociąga za sobą duże rozbieżności cenowe, od 1 do przeszło 40 tysięcy złotych. Ważnym parametrem różnicującym klasy sprzętu jest rozdzielczość termiczna np. 0,25 °C, 0,08 °C lub 0,05 °C. Dla osób niezdecydowanych ciekawym rozwiązaniem może być możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej i przetestowania jej działania na własnym stadzie. Koszt takiej usługi uzależniony jest od jakości i dokładności sprzętu, np. za wypożyczenie sprzętu wartego około 3 tysiące zł stawka dobowa wynosi około 150 zł. W przypadku kamer droższych np. za kilkanaście tysięcy, stawka dobowa wzrasta do około 250 zł. Na rynku oferowane są również usługi wykonywania pojedynczych zdjęć termowizyjnych jednak ich cena jest dość wysoka jak na rutynową kontrolę stanu zdrowia stada.

Opłacalność inwestycji zależy oczywiście od indywidualnych uwarunkowań, wielkości stada, częstotliwości występowania problemu, jego przyczyn i kosztów leczenia. Jeżeli jednak kulawizny są znacznym problemem w danym stadzie warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami szybkiego wykrywania stanów zapalnych racic.