Tłumy na licytacji u właściciela ZM „Zbyszko” - aukcję odwołano

Zbyt duże zainteresowanie stało powodem odwołania licytacji komorniczej koni, ze stajni należących do właściciela podłódzkich zakładów „Zbyszko”. Na pieniądze ze sprzedaży majątku czeka 95 dostawców bydła rzeźnego.

Komornik wystawił na licytację 140 koni z ośrodka jeździeckiego w podłódzkim Wiączynie (gm. Nowosolna). To część majątku należącego do właściciela Zakładów Mięsnych "Zbyszko" w Bedoniu Wsi, w gminie Andrespol, który nie płacił rolnikom za odstawiane do rzeźni bydło. Wczorajsza licytacja koni jednak się nie odbyła, bo zakupem koni zainteresowało się zbyt wielu chętnych i zachowanie reżimu sanitarnego okazało się niewykonalne. Rozczarowani hodowcy mieli jednak i inne zarzuty pod adresem organizatorów.

- Nie przypominam sobie, by w naszym kraju odbyła się kiedykolwiek podobna aukcja koni na taką skalę - mówi jedna z przybyłych na licytację, właścicielka szkółki jeździeckiej w regionie łódzkim. - Uważam, że potrzeba przynajmniej kilku dni, aby taką ilość koni sprzedać. Chodzi przecież o konie rekreacyjne i sportowe, których nie kupuje się "na oko". Konia trzeba zaprezentować i pozwolić dokładnie obejrzeć, czy też wypróbować zainteresowanemu hodowcy.

- Wieść o tej licytacji obiegła środowisko "koniarzy" lotem błyskawicy. Już kilka dni wcześniej wiedziałam, że zainteresowanie będzie olbrzymie, bo odzywali się do mnie znajomi hodowcy z całej Polski i nie tylko - wyjaśnia nasza rozmówczyni. - Wszystkich dziwiło, że wystawione zwierzęta tak nisko oszacowano. Trzeba przyznać, że ceny wywoławcze są naprawdę okazyjne, to czasem czwarta część ich możliwej wartości. Tłumom na licytacji nie ma się więc co dziwić - dodała.

Do licytacji nie doszło, bo za bramą stadniny stanął tłum około sto hodowców. Do ośrodka w Wiączyniu przybyły policja i służby sanitarne. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyprosiły zainteresowanych. Jak czytamy na portalu expressilustrowany.pl, ceny wywoławcze koni ustalono na poziomie od 800 złotych do 8 tys. złotych. Wszystkie wystawione na licytację konie oszacowano łącznie na ponad 650 tys. złotych.

61-letni Zbigniew K. - właściciel ZM "Zbyszko" - został w tym tygodniu zatrzymany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura zarzuca mu oszustwa na kwotę 3,5 mln zł. Przedsiębiorca nie zapłacił należności 4 firmom i 95 rolnikom, którzy byli dostawcami zakładu w Bedoniu Wsi. Oszukani rolnicy od 2019 r. domagali się zapłaty za odstawione bydło, jednak najpierw w ZM "Zbyszko" wdrożono postępowanie restrukturyzacyjne, które uniemożliwiało egzekucję. Dostawcy oskarżali biznesmena o oszustwo, ale prokuratura odmówiła początkowo wszczęcia postępowania, nie dopatrując się znamion przestępstwa.

Obecnie prokuratura uważa, że przedsiębiorca robił wszystko, by nie zapłacić kontrahentom należnych pieniędzy. W tym celu przepisywał majątek na inne osoby i powiązane podmioty. Rodzinna firma oprócz zakładów w Bedoniu dysponowała też siecią 48 sklepów w województwach łódzkim i mazowieckim, Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Wiączyniu i posiadała udziały w kilku innych spółkach.