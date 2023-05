Dziś rozpoczęła się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Podczas trzydniowej wystawy swój dorobek zaprezentują hodowcy bydła ras mlecznych i mięsnych, koni, owiec, świń i innych gatunków zwierząt hodowlanych. Na odwiedzających czeka także szereg pokazów, szkoleń i seminariów.

Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest okazją do zaprezentowania dorobku hodowlanego i prezentacji wybitnych sztuk bydła mlecznego oraz mięsnego. Na wystawie prezentowane są również inne gatunki zwierząt, w tym: konie, owce, zwierzęta futerkowe czy drób. Nie brakuje też atrakcji dla najmłodszych odwiedzających.

Trwa XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Organizatorami tegorocznej Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Związki Hodowców Zwierząt oraz Grupa MTP.

Jubileuszowa wystawa odbędzie się w dniach 12–14 maja 2023 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Poprzednia wystawa tej rangi miała miejsce w roku 2019 r. Zazwyczaj odbywała się ona w cyklu dwuletnim, ale w roku 2021 r. została odwołana ze względu na ówczesną sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Ponad 1500 zwierząt gospodarskich

W trakcie XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych publiczność obejrzeć może ponad 1500 zwierząt, w kilkunastu gatunkach i kilkudziesięciu rasach.

Tradycyjnie już, przyznane zostaną wyróżnienia czempionów i superczempionów. Zgodnie z informacji organizatorów, w pawilonie 3 znajduje się ekspozycja drobiu, od perliczek po strusie (w tym kury nieśne i mięsne, kaczki pekin i piżmowe, gęsi, indyki, przepiórki), owiec, szynszyli i królików, a także ring do oceny i prezentacji koni. Ekspozycja koni jest natomiast ulokowana w hali namiotowej na pl. św. Marka. W pawilonie 4 eksponowane i oceniane na ringu jest bydło mleczne. W pawilonie 3A zwiedzający mogą obejrzeć ekspozycję i ocenę na ringu bydła mięsnego, znajdują tam się także alpaki. W tym samym pawilonie ulokowana jest również Wystawa Ras Rodzimych, na której prezentowane i oceniane jest bydło mleczne, konie, gęsi, kury, kaczki, owce, kozy, pszczoły i króliki.

Pierwszego dnia NWZH zwierzęta są oceniane przez międzynarodowe jury. Drugiego dnia wręczone zostaną nagrody czempionów i superczempionów, a trzeciego dnia na ringach odbędą się pokazy.

140 najpiękniejszych jałowic i krów

W przypadku bydła mlecznego do rywalizacji przystąpiło 30 hodowców, którzy do wyceny zgłosili łącznie 140 najpiękniejszych jałowic i krów ze swoich stad. Są to głównie samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (ok. 70 proc. całej ekspozycji krów mlecznych). Na wystawie nie brakuje jednak i reprezentantek innych ras mlecznych, w tym rasy simentalskiej, polskiej czerwonej, jersey i montbeliarde.

Tegoroczne zmagania konkursowe rozpoczęły się dziś, tj. 12 maja. o godzinie 8:00. Ocena bydła ras mlecznych prowadzona jest od godziny 9:00 na ringu w pawilonie nr 4. W skład zespołu oceniającego wchodzą Torben Melbaum z Niemiec (sędzia główny), Marcin Janowski (asystent sędziego) oraz Roman Januszewski.

Na wydarzeniu jest obecna również nasza redakcja, która będzie relacjonować to wystawę na portalu farmer.pl oraz w mediach społecznościowych.