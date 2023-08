Twaróg, znany również jako biały ser, to niezwykle wszechstronny składnik kulinarny, który od wieków cieszy się popularnością w kuchniach na całym świecie. Jego delikatna konsystencja i łagodny smak sprawiają, że może stanowić bazę dla rozmaitych dań, zarówno tych słodkich, jak i słonych.

Polska Izba Mleka, w ramach programu „Mamy kota na punkcie mleka”, który jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, przedstawia trzy wyśmienite przepisy, które ukazują twaróg z zupełnie nowym świetle i pokazują jak łatwo można wykorzystać ten składnik w kuchni, nadając potrawom niepowtarzalny smak i teksturę.

1. Placki twarogowe z kurczakiem wędzonym na wytrawną nutę

Składniki na 4 porcje:

ser twarogowy półtłusty - 500 g mąka pszenna typ 550 – 100 g 2 jajka wędzony filet z piersi kurczaka – 150 g ¼ łyżeczki soli ¼ łyżeczki pieprzu ¼ szklanki oleju roślinnego do smażenia

Sposób przygotowania:

Do miski dodaj ser i starannie rozgnieć go widelcem, a następnie wmieszaj jajko. Do masy dodaj drobno pokrojony filet z wędzonej piersi kurczaka oraz przyprawy. Całość wymieszaj dokładnie, a następnie dodaj mąkę i zagnieć całość w gładkie ciasto. Uformuj małe placki o grubości około 3 centymetrów, zwilżając dłonie, aby ciasto się nie kleiło. Następnie obtocz je w mące. Na rozgrzanej patelni podgrzej olej i smaż placki przez około 5 minut z każdej strony, aż osiągną złocisty kolor.

2. Kotlety a’la ruskie

Składniki na 4 porcje:

ser twarogowy półtłusty - 500 g ugotowane ziemniaki – 700 g 2 jajka 1 cebula 8 łyżek bułki tartej ¼ łyżeczki soli ¼ łyżeczki pieprzu 1 pęczek świeżego koperku ¼ szklanki oleju roślinnego do smażenia

Sposób przygotowania:

Przetrzyj ziemniaki przez praskę, a koper posiekaj drobno. Cebulę pokrój w małą kostkę i zeszklij na patelni. Połącz przeciśnięte ziemniaki, twaróg, zeszkloną cebulę, posiekany koperek, 1 jajko oraz 2 łyżki bułki tartej, dokładnie mieszając, aż uzyskasz jednolitą masę. Przygotuj oddzielne naczynia z pozostałą bułką tartą oraz rozbełtanym jajkiem. Formuj niewielkie kotleciki z przygotowanej masy, obtaczając je najpierw w jajku, a następnie w bułce tartej. Smaż kotleciki na rozgrzanym oleju, aż osiągną złocisty kolor z obu stron.

3. Naleśniki z cukinią i serem

Składniki:

ser twarogowy półtłusty – 100 g ser gorgonzola – 50 g mleko krowie 2,0 % – 300 ml mąka – 150 g 2 jajka 1 średnia cukinia szczypiorek – 20 g ¼ szklanki oleju roślinnego

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania ciasta na naleśniki. W dużej misce zmieszaj jajka i mleko, powoli dosypując mąkę. Do masy dodaj jedną lub dwie łyżki oleju roślinnego. Starannie wymieszaj składniki, aby uzyskać gładką i lekko płynną konsystencję. Jeśli będzie potrzeba, dostosuj konsystencję, dodając trochę więcej mleka lub mąki.

Teraz zajmij się patelnią. Rozgrzej łyżkę oleju na patelni i wylej na nią porcję ciasta na naleśniki. Rozprowadź równomiernie masę po całej powierzchni patelni, unieś ją tuż nad palnikiem i delikatnie przechyl w różne strony, aby ciasto równomiernie się rozprowadziło. Smaż naleśniki przez kilkanaście sekund z każdej strony, aż uzyskają delikatny, złocisty kolor. Po usmażeniu ułóż naleśniki na talerzu i pozostaw do ostygnięcia.

Przejdź do przygotowania farszu. Na początek zetrzyj gorgonzolę na tarce. Pokrój cukinię w małą kostkę i przesmaż ją na osobnej patelni na rozgrzanym oleju. Dodaj do niej startą gorgonzolę oraz twaróg. Dokładnie wymieszaj składniki i rozłóż farsz na naleśnikach. Najpierw zagnij ich brzegi do środka, a następnie zwiń je w rulon.

Gotowe naleśniki z farszem podsmaż na suchej patelni. Całość podawaj z sosem pomidorowym, najlepiej posypane świeżą bazylią.