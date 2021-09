UE: Ceny standardowych produktów mlecznych bardziej stabilne

Notowania cenowe standardowych produktów mlecznych w UE jeszcze bardziej wzmocniły się w sierpniu 2021 roku.

Poziom cen z poprzedniego roku został wyraźnie przekroczony we wszystkich kategoriach, zwłaszcza w przypadku masła, odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz sera i serwatki w proszku.

Wynika to z najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej.

Średnia cena masła w UE rosła nieprzerwanie od początku 2021 r. do początku czerwca z 335 do 413 euro/100 kg. Następnie rozpoczął się trend spadkowy. Trwało to do końca lipca, kiedy zanotowano średnią wartość 393 euro/100 kg. W sierpniu ceny ponownie umocniły się, a w końcu miesiąca zanotowano wartość 401 euro. Jednocześnie ubiegłoroczna cena została przekroczona o 17 proc.

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku znów rosną

W UE odtłuszczone mleko w proszku kosztowało 219 euro/100 kg w styczniu 2021 r. i odnotowało znaczny wzrost do 260 euro/100 kg w pierwszej połowie roku. Potem ceny były raczej słabe, pod koniec lipca wynosiły tylko 247 euro. W następnych tygodniach ceny ponownie rosły, a 29 sierpnia odnotowano wartość 252 euro/100 kg. Przekroczyło to poziom z poprzedniego roku o 18 proc.

Unijny wzrost cen pełnego mleka w proszku rozpoczął się w styczniu 2021 r. ze średnią wartością 271 euro/100 kg. Aż do początku kwietnia trwał gwałtowny wzrost do 319 euro, po czym ceny ustabilizowały się do końca czerwca między 315 a 320 euro. W lipcu ceny były raczej słabe, a w sierpniu ustabilizowały się na poziomie 315 euro. Nawet w przypadku pełnego mleka w proszku poziom z poprzedniego roku jest nadal znacznie przekraczany (+ 15 proc.).

Ceny sera Cheddar wykazywały niewielkie zmiany w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku. Na początku roku wynosiła średnio 309 euro/100 kg, do lipca nieznacznie wzrosła do 316 euro. Na początku sierpnia po raz pierwszy w tym roku nastąpił znaczny wzrost do 324 euro. Ceny sera Cheddar przekroczyły poziom z poprzedniego roku o 9 proc..

Rynek światowy

Pod koniec sierpnia USA były w stanie zaoferować na światowym rynku masło po średniej cenie 3708 USD/t, znacznie tańsze niż UE 4655 USD/t i Oceania 4725 USD/t.

Notowania odtłuszczonego mleka w proszku w USA były na poziomie 2766 USD/t, czyli również niższe od notowań UE (2 933 USD/t) i Oceanii (3 075 USD/t).

Z kolei pełne mleko w proszku było najtańsze w Oceanii na poziomie 3625 USD/t, tutaj producenci europejscy mieli nieco wyższą średnią cenę - 3728 USD/t, podczas gdy dostawcy amerykańscy 4012 USD/t.

Ser Cheddar był oferowany przez UE po średniej cenie 3819 USD/t na rynku światowym i był tańszy niż w USA - 3859 USD/t i Oceanii - 4163 USD/t.