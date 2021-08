UE: Ceny standardowych produktów mlecznych rosną

Po spadku cen standardowych produktów mlecznych w UE w czerwcu i lipcu 2021 r., na początku sierpnia nastąpił ich ponowny wzrost.

Poziom z poprzedniego roku został przekroczony we wszystkich kategoriach, zwłaszcza w przypadku masła, odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz serów. Wynika to z najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej.

Według KE średnia cena masła w UE rosła nieprzerwanie od początku 2021 r. do początku czerwca z 335 euro do 413 euro/100 kg.

W kolejnych tygodniach nastąpił spadek. Trend spadkowy trwał do końca lipca, kiedy to zanotowano średnią wartość 393 euro/100 kg. Wartość ta ustabilizowała się na początku sierpnia. Jednocześnie ubiegłoroczna cena została przekroczona o 15 proc.

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku znów lekko rosną

W styczniu 2021 r. odtłuszczone mleko w proszku kosztowało średnio na 219 euro/100 kg i odnotowało wzrost do 260 euro/100 kg na początku czerwca. Następnie nastąpił trend spadkowy, pod koniec lipca notowanie było na poziomie 247 euro. A na początku sierpnia ponownie zanotowano lekką korektę w górę na poziomie 248 euro. Ceny z poprzedniego roku zostały przekroczone o 17 proc.

Ponowny wzrost cen mleka pełnego w proszku

Unijne notowania pełnego mleka w proszku rozpoczęły się w styczniu 2021 r. ze średnią wartością 271 euro/100 kg. Cena wzrosła gwałtownie do 317 euro w marcu, po czym do końca czerwca ceny wahały się od 315 euro do 320 euro. W lipcu ceny spadły do ​​313 euro), by na początku sierpnia ponownie wzrosnąć do 316 euro. Nawet w przypadku pełnego mleka w proszku poziom cen z poprzedniego roku jest nadal przekraczany o 14 proc.

Ser Cheddar zdrożał po raz pierwszy w 2021 r.

Ceny sera Cheddar wykazywały niewielkie zmiany w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku. Na początku roku kosztował 309 euro/100 kg, do lipca wartość nieznacznie wzrosła do 316 euro, a na początku sierpnia nastąpił znaczny wzrost do 324 euro po raz pierwszy raz w tym roku. Ceny sera Cheddar przekroczyły poziom z poprzedniego roku o 10 proc.