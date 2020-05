UE: Ceny standardowych produktów mlecznych zaczynają stabilizować się

Jak wynika z najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka KE, ceny standardowych produktów mlecznych w UE zaczynają się teraz stabilizować na niskim poziomie. Wyjątkiem jest masło, którego cena ostatnio spadała. Poziom z poprzedniego roku jest już znacznie niższy w większości kategorii produktów.

Według KE, cena masła w UE 10 maja 2020 r. wynosiła średnio 281 euro / 100 kg w porównaniu do 291 euro tydzień wcześniej. W porównaniu do średniej z ostatnich czterech tygodni nastąpił spadek o 4,5 proc., a w porównaniu z poprzednim rokiem jest to o 33 proc. mniej.

Odtłuszczone mleko w proszku 10 maja 2020 r zostało wycenione średnio na 194 euro/100 kg. W porównaniu ze średnią z ostatnich czterech tygodni oznacza to - po raz pierwszy od miesięcy - niewielki wzrost o 0,3 proc.. Odtłuszczone mleko w proszku odnotowało największy spadek cen w następstwie kryzysu koronoawirusa. Na początku marca średnia cena wynosiła 254 euro / 100 kg a następnie gwałtownie spadała tydzień po tygodniu.

Średnia cena pełnotłustego mleka w proszku wzrosła z 261 do 263 euro / 100 kg w porównaniu do pierwszego tygodnia maja, a zatem była o 0,5 proc. poniżej średniej z czterech tygodni. W porównaniu z poziomem z poprzedniego cena jest obecnie o 11 proc. niższa. Spadkowy trend cen pełnego mleka w proszku rozpoczął się już na początku lutego, w tym czasie cena wynosiła 307 euro.

Stały trend utrzymuje się w przypadku sera Cheddar. Cena 10 maja wyniosła 307 euro/100 kg przekraczając średnią z ostatnich czterech tygodni o 1,6 proc.